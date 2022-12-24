Як Гітлер у 1943-му: Путін уже програв війну, але ще чинитиме хаос – віцепрезидент Єврокомісії

Диктатор РФ ще довго може чинити хаос, тому іншим державам потрібно бути згуртованими та продовжувати підтримувати Україну, наголосив Тіммерманс.

Путін уже програв війну, але ще чинитиме хаос, зазначає віцепрезидент Єврокомісії/ УНІАН, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін уже програв війну проти України. Він зараз перебуває у такому становищі, як нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але до її остаточного завершення ще мали пройти роки.

Про це сказав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс в інтерв’ю Nieuwsblad. Він наголосив, що РФ зараз є ізгоєм на міжнародній арені.

Для Росії ця війна дуже дорого обходиться. По країні-агресорці дуже сильно б’ють санкції, запровадженні іншими державами за її збройну агресію проти України.

"І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", – зазначає Тіммерманс.

Він нагадав про те, що "Гітлер теж програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки".

Путін може ще довго чинити хаос, каже виконавчий віцепрезидент Єврокомісії. Бомбардуваннями енергооб’єктів України диктатор РФ хоче "довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи".

Тіммерманс зазначає, що Путін намагається використовувати енергетику і міграцію як зброю проти Заходу, намагаючись таким чином внести розкол у єдність держав, які підтримують Україну.

Розкол у курс Росії може внести лише усвідомлення того, що Захід не здасться, незалежно від подій на фронті. Тому Заходу потрібно бути згуртованим, наголосив Тіммерманс.

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті (проти РФ) з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", – сказав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що частина високопосадовців США і Європи бояться розвалу РФ. Але така позиція уже поступово пригасає. Адже все більше американців та європейців переконуються, що зберегти Росію у її нинішніх кордонах означає відтягувати у часі завершення війни в Україні. Більше того – якщо РФ не розпадеться, то років через 20 у Європі спалахне нова війна, ще потужніша від нинішньої.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору представили відповідну доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

Читайте також: