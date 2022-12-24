glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Як Гітлер у 1943-му: Путін уже програв війну, але ще чинитиме хаос – віцепрезидент Єврокомісії

24 грудня 2022, 21:57
Диктатор РФ ще довго може чинити хаос, тому іншим державам потрібно бути згуртованими та продовжувати підтримувати Україну, наголосив Тіммерманс.
Владимир Путин, Франс Тиммерманс
Путін уже програв війну, але ще чинитиме хаос, зазначає віцепрезидент Єврокомісії/ УНІАН, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін уже програв війну проти України. Він зараз перебуває у такому становищі, як нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але до її остаточного завершення ще мали пройти роки.

Про це сказав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс в інтерв’ю Nieuwsblad. Він наголосив, що РФ зараз є ізгоєм на міжнародній арені.

Для Росії ця війна дуже дорого обходиться. По країні-агресорці дуже сильно б’ють санкції, запровадженні іншими державами за її збройну агресію проти України.

"І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", – зазначає Тіммерманс.

Він нагадав про те, що "Гітлер теж програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки".

Путін може ще довго чинити хаос, каже виконавчий віцепрезидент Єврокомісії. Бомбардуваннями енергооб’єктів України диктатор РФ хоче "довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи".

Тіммерманс зазначає, що Путін намагається використовувати енергетику і міграцію як зброю проти Заходу, намагаючись таким чином внести розкол у єдність держав, які підтримують Україну.

Розкол у курс Росії може внести лише усвідомлення того, що Захід не здасться, незалежно від подій на фронті. Тому Заходу потрібно бути згуртованим, наголосив Тіммерманс.

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті (проти РФ) з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", – сказав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що частина високопосадовців США і Європи бояться розвалу РФ. Але така позиція уже поступово пригасає. Адже все більше американців та європейців переконуються, що зберегти Росію у її нинішніх кордонах означає відтягувати у часі завершення війни в Україні. Більше того – якщо РФ не розпадеться, то років через 20 у Європі спалахне нова війна, ще потужніша від нинішньої.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору представили відповідну доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

Читайте також:

війна в Україні Еврокомиссия Володимир Путін вторгнення Росії Франс Тиммерманс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:49

Україна отримає від Німеччини 26 військових вантажівок Rheinmetall HX 8x8: чим вони відомі

22:40

Не лише Іран: Світан розповів, хто готовий постачати Росії озброєння для ударів по УкраїніВідео

21:57

Як Гітлер у 1943-му: Путін уже програв війну, але ще чинитиме хаос – віцепрезидент Єврокомісії

21:40

Кролик обгадив Кіркорова: момент потрапив на відео

21:34

"Ворог готується": в ОК "Південь" попередили про новий масштабний обстріл УкраїниВідео

Реклама
21:26

Обкарнали з усіх боків: Аліна Гросу здивувала зміною іміджу

21:18

Із застілля – до лікарні: 3 категорії людей, яким не можна їсти холодець

20:55

Королівський рецепт Шуби на Новий рік 2023: неможливо смачний салат, який ще ніхто не пробувавВідео

20:52

Прикмети на 25 грудня: 3 найсуворіших заборони, які не можна порушувати нікому у велике святоВідео

20:51

"У зла немає зброї сильнішої за броню, дану нам Богом": Зеленський привітав українців з Різдвом

20:30

Як вибрати натуральну червону ікру до новорічного столу: прості фокуси на замітку господинямВідео

20:11

Кривавий обстріл Херсона окупантами: Резніков назвав зброю, яка допомогла б запобігти трагедіїВідео

19:34

"Сьогодні-завтра": експерт оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі та розповів, що заважає ворогуВідео

19:32

Пекін намагається "всидіти на двох стільцях": знайшов дивну відмовку через війну в УкраїніВідео

19:30

Коли немає світла: 7 кроків, щоб випрати одяг вручну

19:20

Найкривавіший обстріл Херсона: російські окупанти мстятьсяПогляд

19:04

Найгарніший новорічний манікюр на короткі нігті 2023, що підкорить ваше серцеФото

18:52

Окупантів вибивають з Кінбурна: у ЗСУ анонсували повну деокупацію МиколаївщиниВідео

18:26

"Підтримка Заходу триває": Анкара спантеличила дивною заявою про завершення війниВідео

18:13

"Ходять і оглядаються": Жданов розповів, якою зброєю ЗСУ "кошмарять" окупантівВідео

Реклама
18:01

"Там вирішується доля війни": Бахмут, Лиман та Авдіївка зараз є "українськими Верденами" – КуликВідео

17:57

"Не віддамо ні Крим, ні Донбас": підполковник Нацгвардії спрогнозував терміни завершення війниВідео

17:20

"Вони вигребуть": вторгнення Білорусі закінчиться поваленням режиму Лукашенка - експертВідео

17:14

"Три царі прийдуть": погода в Україні на Різдво принесе несподівані сюрпризиВідео

17:01

Як просто привітати з Різдвом: найкрасивіші листівки, вірші та прозаФото

16:53

Українцям роздадуть допомогу грошима до Нового року: у Мінсоці розповіли, хто має на неї право

16:49

Американський генерал розповів, що потрібно для перемоги України у війні з РФВідео

16:47

Кулеба - Заходу після обстрілу Херсона: поки весь світ готується до Різдва, Україна бороться зі злом

16:15

Більше 70% росіян підтримують війну проти України - опитування

16:11

Вакарчук заспівав на легендарному Антонівському мостуВідео

15:56

"Голяка підуть на позиції ЗСУ": Подоляк назвав трьох "китів", на яких тримається армія РФВідео

15:55

Гороскоп на завтра 27 грудня: Овнам - удача, Тельцям - критика, Близнюкам - сваркиВідео

15:47

Перемога з поверненням Криму: Єрмак розповів про вирішальний період у війніВідео

15:38

ЗСУ знищили окупанта Володимира Соловйова: український офіцер виклав фото

15:35

Дружина Сенцова показала сина і порівняла його з батьком

15:13

Кому категорично не можна їсти червону ікру та чим вона шкідливаВідео

15:10

Іран поки що не хоче давати Росії балістичні ракети – БудановВідео

15:05

У Росії побачили ознаки повернення Пугачової додому

14:40

Окупанти втратили близько 200 осіб за добу: армія РФ намагається прорватися біля Бахмута – ЗСУВідео

14:38

Винищувачі США для ЗСУ: експерт назвав ключову умову постачанняВідео

Реклама
14:20

"Росія буде повністю знищена": астролог розповів, як Плутон у Водолії змінить світ

14:11

Перша леді України розповіла, куди Данилко витратить гроші від продажу машини Мерк'юріВідео

14:05

Фінансовий гороскоп 2023: 3 тижні феноменального грошового успіху і кращий час для купівлі нерухомостіВідео

13:54

"Хитався і задихався": Путін скасовує візити, ЗМІ пишуть про проблеми зі здоров'ямВідео

13:46

У Росії помер від раку популярний гуморист

13:31

Сім жіночих імен, чиї власниці нерозлучні з успіхомВідео

13:23

"Шансів утримати фронт немає": окупант розніс командирів РФ за "м'ясорубки" на війніВідео

13:19

Бойовики з "адміністрації ЛНР" втекли зі Сватового, ЗСУ наближаються - ГайдайВідео

13:00

Гороскоп на завтра 25 грудня: день труднощів в любові і сварок в сім'їВідео

12:59

Бракує боєприпасів: у розвідці розповіли, чому РФ не йде у наступ попри наявність живої сили

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти