Гудков відверто розповів, чи вистачить РФ зброї на цілий рік і чи може вона отримати допомогу ззовні

Екс-депутат Держдуми підкреслив, що через те, що українська армія має сучасну зброю, найближчим часом ЗСУ будуть переходити в контрнаступ.

Гудков розповів, чи вистачить РФ зброї на 2023 рік / УНІАН, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін намагається запустити воєнно-промисловий комплекс, аби виготовляти більше зброї для війни проти України. Проте РФ має проблеми з виготовлення складної техніки. Про це розповів російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков в інтерв'ю Главреду.

"Путіну вдалося запустити роботу низки досить великих підприємств оборонної промисловості ледь не у цілодобовому режимі, по 16 годин. Звичайно, якусь частину боєприпасів вони зуміють випустити, провести ремонтні роботи, випустити те, що простіше – нові знаряддя, міномети. Складну техніку (танки, бойові машини з усіма системами захисту) випускати довго і дуже складно поставити на потік. Мені складно як не військовому експерту це оцінити, але думаю, що якась кількість простої зброї, яка, хоч і не з першого снаряду і не з першої міни, але теж стріляє і вбиває, РФ ще зможе налагодити, але в тому, що стосується більш сучасної і потужної зброї, перевага буде в України", - зазначив Гудков.

Екс-депутат Держдуми підкреслив, що через те, що українська армія має сучасну зброю, найближчим часом ЗСУ будуть переходити в контрнаступ і відтісняти російські окупаційні війська.

Також Гудков відповів на питання, чи може Путін залучити військову допомогу ззовні. За його словами, Китай точно не буде постачати зброю диктатору, а ось щодо Ірану є сумніви.

"Китай – ні, Іран може щось поставляти. Важко уявити фантастичний варіант, за якого на фронт кинуть північнокорейців: їм-то це навіщо? Тільки якщо вони поїдуть до Європи, то тут же і втечуть. Тому я поки що не бачу союзників. Гіпотетично Путін все-таки може дотиснути Лукашенка. Це, мабуть, єдиний ресурс мало мальськи прогнозований і зрозумілий, але це може статися умовно (а, може, і ні) через труп Олександра Лукашенка. Ми маємо розуміти, що сам Лукашенко буде робити все можливе для того, щоб не вплутатися у пряму війну з Україною", - зауважив російський опозиціонер.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков спростував думку деяких експертів, які прогнозують, що війна Росії та України може розтягнутися щонайменше на 10 років. За його словами, це неможливо, оскільки у РФ не вистачить ресурсів.

"Росії не вистачить жодних ресурсів - людських, технічних, військових – щоб десять років підтримувати бойові дії. Це неможливо", - підкреслив Гудков.

Окрім того, Гудков зауважив, що в Україні війна не закінчиться як мінімум до тих пір, поки в російській владі залишатиметься диктатор Володимир Путін. Він переконаний, що після закінчення війни і повернення всіх територій Україна стане членом Євросоюзу і увійде в блок НАТО. Ці території почнуть активно розвиватися.

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