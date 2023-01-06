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"Це неможливо": Гудков пояснив, чому війна Росії та України не триватиме 10 років

6 січня 2023, 13:40
Війна в Україні, навіть якщо вона з якихось об'єктивних причин непереборної сили затягнеться на деякий час, все одно не може тривати дуже довго.
'Це неможливо': Гудков пояснив, чому війна Росії та України не триватиме 10 років
Війна РФ проти України не може тривати 10 років / Фото Вікіпедія, 128 окрема штурмова бригада

Російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков спростував думку деяких експертів, які прогнозують, що війна Росії та України може розтягнутися щонайменше на 10 років. За його словами, це неможливо, оскільки у РФ не вистачить ресурсів.

Гудков припустив, що прогнози про тривалість війни робляться на основі арифметичних розрахунків.

"Мені здається, що ці експерти трохи захоплюються арифметикою. Якщо ми беремо до уваги 100-тисячні втрати російської армії, які припали на ці 10 місяців війни, грубо кажучи - по 10 тисяч на місяць, то, напевно, експерти просто беруть мобілізаційний резерв, розтягують на цей час, і у них виходить арифметична похідна", - пояснив ексдепутат Держдуми РФ в інтерв'ю Главреду.

За його словами, такі розрахунки робити неправильно.

"Тому що війна - це не арифметика, а ресурси держави, терпіння народу, мужність, стійкість, моральна правота тощо. Всі ці фактори не вкладаються в арифметичну логіку. Тому війна, навіть у разі, якщо вона з якихось об'єктивних причин непереборної сили затягнеться на деякий час, все одно не може тривати так довго. Росії не вистачить жодних ресурсів - людських, технічних, військових – щоб десять років підтримувати бойові дії. Це неможливо", - резюмував Гудков.

Як повідомляв Главред, директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін прогнозує, що повномасштабна війна Росії проти України змінить свій характер і стане глобальною. Вона триватиме до 2023 року і перенесеться на російську територію. Бойові дії різного ступеня інтенсивності охоплять десяток країн і затягнуться на 10-15 років.

Начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов вважає, що 2023 рік може стати переможним для України. А Росію цього року чекає трансфер влади. При цьому лише час покаже, хто прийде в РФ до влади – реваншисти або лояльніші політики – після того, як з "трону" скинуть російського диктатора Володимира Путіна.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України Геннадій Гудков
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