"Це залежатиме від фізіологічних питань": експерт оцінив можливість усунення Путіна в РФ

Російського диктатора Володимира Путіна навряд чи усунуть від влади в країні-агресорці Росії, адже внутрішньої опозиції в РФ немає.
Те, скільки ще Путін пробуде при владі в РФ, фактично залежить від фізіологічних питань. Таку думку висловив військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов під час чату на Главреді.
"Це буде залежати від фізіологічних питань, а не наявності внутрішньої опозиції. Опозиції в РФ немає", – наголосив він.
Снєгирьов висловив думку, що, зокрема, заколот Пригожина був спровокований спецслужбами Російської Федерації. Це дало можливість російському диктатору і російським спецслужбам провести репресії серед можливої військово-політичної опозиції в країні, в першу чергу, військової.
"Путін панічно боїться появи нового Лебедя, Рохліна, тому й було вжито превентивних заходів. Заколот Пригожина не був наступом на Москву, як це намагаються подати. Це була операція, організована спецслужбами, яка мала на меті знищення військово-політичної опозиції", – зазначив Снєгирьов.
За його словами, Пригожин в цій операції був просто виконавцем, а основною ціллю був російський генералітет.
"Наприклад, Суровікін, який наразі невідомо де, Попов, який у Сирії. Згадайте й усунення низки командувачів повітряно-десантними військами, тобто кадрові чистки. Плюс низка загадкових інцидентів із загибеллю російських військових посадовців вищого рангу під час ударів по командно-штабних пунктах (у мене ще тоді виникали запитання, бо йшлося про контрольований витік інформації про місце перебування того чи іншого генерала, після чого були відповідні удари української сторони в момент проведення оперативних нарад окупантами)", – сказав військовий аналітик.
Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:
Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Раніше повідомлялося, що Путін готує росіян до затяжної війни – в ISW пояснили останню заяву диктатора РФ. Диктатор РФ заявив, що всі росіяни повинні "відчувати себе мобілізованими" і "працювати так, ніби на передовій".
Також раніше журналіст Вадим Денисенко пояснив, що означають зачистки в російському Міноборони. Зазначається, що генерал Попов затриманий виключно по одній причині – він рік тому дозволяв собі критику міністра Шойгу.
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