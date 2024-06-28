Дебати Байдена і Трампа: експерт пояснив, чи заважають експрезиденту суди

Політичний експерт Кулик прямо заявив про те, що потрібно дочекатися і поспостерігати за тим, як пройдуть ще два раунди дебатів кандидатів у президенти США.

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Дональд Трамп, Джо Байден і Віталій Кулик / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти

Судові справи, які відкриті проти скандального кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, грають йому тільки на користь в очах його електорату. Про це в інтерв'ю Главреду політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Як на мене, це грає йому тільки на користь, оскільки його безпосередній виборець не є раціональним, він не вірить у справедливість звинувачень. Вони вважають, що це фальсифікація, судові переслідування політично інспіровані, і жодного сухого залишку для голосування ці справи не залишають. Ті, хто вагаються, роблять це не через суди, а тому, що не знають, що робитиме Трамп. І це дає аргументи демократам, але тільки для їхньої інформаційної бульбашки, політтехнологічно це не працює", - заявив він.

Кулик прямо заявив про те, що потрібно дочекатися і поспостерігати за тим, як пройдуть ще два раунди дебатів кандидатів у президенти США.

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"Так, ще два раунди основних і потім неопосередкованих дебатів. Камала Гарріс та інші чинні демократи кажуть, що ці дебати - тільки початок, але це самозаспокоєння, тому що другий раунд може нічого не дати. Перші очікування сформували уявлення позиції і це може бути фатальним для кампанії Байдена", - підсумував він.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976 р., Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Дебати Байдена і Трампа - головні новини за темою:

Перший тур дебатів Байдена і Трампа, які мають намір висунутися від демократів і республіканців у президенти США, відбувся 28 червня. Низка аналітиків, зокрема й від демократів, дійшли висновку, що Байден на тлі Трампа мав непереконливий вигляд. Так, 67% учасників опитування CNN заявили про перемогу на дебатах Трампа.

Важко дебатувати з бре хуном - сказав Байден, коментуючи підсумки дебатів. Також він уточнив, що погано почувався під час заходу. Зніматися з виборів Байден не має наміру.

Утім, західні ЗМІ стали припускати, хто міг би висунутися в президенти від демократів замість Байдена. Вони назвали дві потенційні кандидатури: дружину Обами Мішель Обама і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

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