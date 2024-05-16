Що відбувається в Кремлі: експерт розповів про план Путіна та його наслідки

Ілля Пономарьов розповів про ситуацію в Кремлі та зміни керівництва у Росії.

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Для чого Путін влаштував "перестановки" у Кремлі / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, чому Путін робить перестановки у Кремлі та чим це загрожує для російських еліт.

"Ну, він же там ліжка разом із дівчатками переставляє, тобто не займається серйозним оновленням. Лава в нього доволі коротка, і взагалі Путін дотримується дуже консервативної кадрової політики, що є одним із чинників стабільності його режиму. Тобто всі відчувають себе ось такою номенклатурою, і ті, хто потрапили до обойми, вже з неї не випадуть", - зазначив Пономарьов.

Він зауважив, якщо вони зберігають лояльність, то їх кудись прилаштують, хоча сам Путін хоче оновлення і навіть проводить певні призначення в нинішньому уряді.

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"Наприклад, Михайла Дегтярьова призначили міністром спорту. І це ніби як незрозуміле міністерство, та й людина на чолі незрозуміла, але так Дегтярьова винагородили за те, що він піддавав себе ледь не фізичному ризику в Хабаровському краї після протестів щодо Фургала. Призначили й Аліханова, якого багато хто називав перспективним. До того ж, він із тієї ж чемезівської обойми, що й Мантуров, його попередник на посаді міністра промисловості. Отже, якісь призначення є, але вони дуже акуратні й точкові, що вказує на те, що Путін не хоче сильно оновлювати склад уряду", - додав експерт.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Що відбувається у Кремлі

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева. Новим міністром оборони країни-агресора Росії має стати Андрій Бєлоусов, раніше він обіймав посаду першого заступника глави федерального уряду.

Аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля про звільнення посадовців. Путін таким чином намагається посилити підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

У свою чергу політичний експерт Ілля Пономарьов розкрив, які зміни відбуваються у Кремлі. Таким змінам передувала досить серйозна боротьба кремлівських кланів, яка була націлена на контроль за економікою.

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