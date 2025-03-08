Альтернатива НАТО: прогноз створення нового оборонного союзу в Європі

ЄС намагається знайти власні механізми безпеки, вважає Олександр Леонов.

https://glavred.net/world/alternativa-nato-prognoz-sozdaniya-novogo-oboronnogo-soyuza-v-evrope-10645487.html Посилання скопійоване

Важливо:

Прогноз створення військового союзу на базі кількох європейських країн

ЄС рухається до набуття своєї оборонної суб'єктності

Протягом тривалого часу в Європі вважалося, що американська "ядерна парасолька" НАТО гарантує безпеку континенту за будь-яких ситуацій. Але з приходом до влади Дональда Трампа стало зрозуміло, що розраховувати на беззастережну підтримку з боку США вже не варто.

Саме тому зараз ЄС так відчайдушно і швидко намагається знайти власні механізми безпеки, заявив директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

"Цікавою є пропозиція Фрідріха Мерца, людини, яка, ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини, щодо створення нового оборонного союзу", - підкреслив експерт.

Він вважає, що створення військового союзу на базі кількох європейських країн може початися з тих держав, які готові посилати війська в Україну. І це може означати формування нової військово-політичної структури, альтернативної НАТО, але з більш жорсткими зобов'язаннями для членів.

"На відміну від НАТО, де кожна країна сама визначає формат своєї допомоги згідно з П'ятою статтею (яка дає змогу обмежитися навіть лише політичною або гуманітарною підтримкою), у новому союзі можуть бути прописані чіткіші механізми взаємодії", - не виключає аналітик.

На його думку, створення нового альянсу дало б змогу запровадити більш ефективні та оперативні механізми управління.

"Адже ми бачимо, що і Європейський Союз, і НАТО часто страждають від повільного і складного процесу ухвалення рішень. Потрібно уникати цих пасток, адже нові часи вимагають нових рішень", - упевнений він.

Співрозмовник також не виключає, що ЄС рухається до набуття своєї оборонної суб'єктності.

"І, думаю, в Європі розуміють: щойно вони зможуть відмовитися від допомоги Сполучених Штатів, то зможуть спілкуватися з Америкою зовсім іншим тоном", - додав Леонов.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Інші новини:

Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред