ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму: втрати росіян на півострові вражають

Партизани розповіли про знищення інфраструктури ворога.

https://glavred.net/war/vsu-udarili-po-aerodromu-v-krymu-poteri-rossiyan-na-poluostrove-vpechatlyayut-10643738.html Посилання скопійоване

Партизани розповіли деталі атаки на Крим / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Сили оборони вразили аеродром окупантів у Криму

Лікарні переповнені пораненими військовими РФ

26 лютого Сили оборони завдали ударів по аеродрому "Саки" в Криму. Партизани розповіли про втрати окупантів. Так, деталями поділився в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

За даними агентів "АТЕШ", атака по військовому аеродрому "Саки" в селищі Новофедорівка була результативною.

відео дня

"У ніч на 26 лютого 2025 року було ліквідовано та поранено російських військових. Поранених окупантів доправили в лікарню в Саках, звідки вранці кількох у важкому стані терміново відправили до Сімферополя", - уточнюють партизани.

Окрім цього, партизани нагадали, що, аеродром є ключовим для ПКС РФ, а знищення інфраструктури об'єкта значно знижує боєздатність окупантів на всьому півдні України та в Чорному морі.

Військові аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Атаки на Крим - що відомо

Як відомо, Главред повідомляв, що нещодавно тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки ударних безпілотників. У районі аеродромів і мосту лунали вибухи.

Окрім цього, в кінці січня Крим також здригнувся від вибухів. Йшлося про атаку українських морських дронів на місто Севастополь.

Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук висловлював думку, що росіяни панікують через ймовірні удари по цілях в Криму. За його словами, стратегічна операція ЗСУ по знищенню російського воєнно-економічного потенціалу триває.

Більше важливих новин:

Аеродром Саки в Криму Саки - військовий аеродром першого класу в Криму, на якому розташований навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації. До 1991 року його використовували ВПС СРСР, з 1991 року до 2014 року він служив базою для 10-ї бригади морської авіації України. Після анексії Криму Росією аеродром використовує Міноборони РФ (Військово-морський флот ЗС РФ). З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М і Су-30СМ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований у смт. Новофедорівка (раніше іменувався Саки-4) і приймає всі типи ПС без обмежень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред