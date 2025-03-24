"Вдарили двома ракетами HIMARS": в Україні "задвохсотили" пропагандистів РФ

Один із російських пропагандистів працював у Харківській області – на Купʼянському напрямку.

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На війні РФ проти України ліквідовано співробітників російського каналу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

В Україні ліквідували трьох пропагандистів

Один із них працював у Харківській області

У понеділок, 24 березня, у зоні бойових дій було ліквідовано двох співробітників російського пропагандистського телеканалу "Звєзда", зокрема "задвухсотили" оператора та водія знімальної групи. Про це повідомляють росЗМІ.

"Оператор телеканалу "Звєзда" Андрій Панов та водій знімальної групи Олександр Сіркелі загинули у зоні спеціальної військової операції. З ними на одних зйомках був військовий кореспондент "Известий" Олександр Фєдорчак. Він також загинув, виконуючи професійний обов'язок", – йдеться в повідомленні. відео дня

Російські пропагандисти стверджують, що по автомобілі з журналістами нібито вдарили "двома ракетами HIMARS".

Офіційного підтвердження поки немає.

Крім того, у російському виданні "Известия" повідомили, що ще один пропагандист загинув у зоні бойових дій, йдеться про російського "воєнкора" Олександра Фєдорчака.

"Кореспондент "Известий" Олександр Федорчак загинув у зоні проведення "спецоперації" (війни РФ проти України, – Главред)", – написали росЗМІ.

Відомо, що пропагандист працював у Харківській області – на Купʼянському напрямку.

Втрати РФ у війні проти України - новини за темою

Як писав Главред, у зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ Сергій Єфремов. Він очолював загін "Тигр", який воює проти України.

Крім того, командир 225-го Окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв повідомив, що перебуваючи в обороні на Курському напрямку, українські захисники завдають ворогу дуже великих втрат. За його словами, втрати армії РФ "значно вищі, ніж втрати Збройних сил України".

Нещодавно українські захисники завдали високоточного удару по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася окупантами. У результаті знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком окупантів РФ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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