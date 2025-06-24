РФ отримала новий спосіб заробити на війну, але це не надовго – Загородній

У Росії вже такі проблеми з економікою, які не вирішити зростанням цін на нафту.

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РФ отримала новий спосіб заробити на війну, але це не надовго/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Основні тези Загороднього:

РФ може скористатися нинішнім зростанням цін на нафту

Те, як РФ цим скористається, залежить від кількох моментів

Проте в Росії вже такі проблеми з економікою, які не вирішити зростанням цін на нафту

Країна-агресорка Росія може скористатися нинішнім зростанням цін на нафту, але довго вона на цьому заробляти не зможе.

У Росії вже такі проблеми з економікою, які не вирішити подібним зростанням цін на нафту. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

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"Те, як Росія зможе скористатися нинішнім зростанням цін, залежить від кількох моментів. Наприклад, у РФ йде ревальвація рубля, а раз так, то на зростанні цін на нафту вони вже нічого не заробляють", – каже експерт.

Він зазначив, що у Росії доведеться девальвувати рубль, щоб якось заробити на зростанні цін на нафту. А в РФ зараз виник попит на долар, тому на цьому часовому проміжку Росія може нічого не заробити.

"Одним словом, це зростання цін для Росії зараз, як мертвому припарка. Пару місяців вони можуть пострибати, але кардинально нічого не зміниться", – підсумував він.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше експерт Загородній зазначав, що РФ зупинить війну лише у 2 випадках. Лише один із цих сценаріїв має найбільшу силу, щоб РФ змінила свої дії щодо України.

Як раніше повідомлялося, Росія визначили нові цілі для ударів по Україні – 5 міст в небезпеці. Політолог попередив, що обстріли з боку РФ будуть продовжуватися.

Також раніше Главред повідомляв, що Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ – з’явилися перші деталі. За останніми даними, внаслідок удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ поранення дістав один військовослужбовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо переговорів і сказав, чи можливий компроміс із Путіним. Протидія російській агресії потребує системного тиску, наголосив глава держави.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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