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Путін зібрався в подорож: МЗС України закликало заарештувати диктатора - деталі

Даяна Швець
10 жовтня 2024, 21:59
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Диктатор Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.
Путин, триунал, Гаага
В МЗС закликали арештувати Путіна / Коллаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

11 жовтня Путін зібрався відвідати Туркменістан для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі. З цього приводу Міністерство закордонних справ України висловило сподівання, що країна арештує диктатора.

У відомстві пригадали, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

"Це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Всі вони мають постати перед правосуддям за злочини, скоєні проти українського народу", - йдеться в заяві.

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Ордер на арешт Володимира Путіна

Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

Як зазначили в МЗС України, агресори кожного дня здійснюють щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей.

"Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові. Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", - підсумували в МЗС.

Що відомо про Міністерство закордонних справ України?

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є основним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Британія може піти на цікавий крок. Британське військове керівництво розглядає можливість відправки своїх військових на захід України для підготовки новобранців.

А на фронті Україна міняє стратегію ведення війни. Тепер Сили оборони України вирішили чітко й щодня б’ють по конкретних цілях на території країни-агресорки.

Окрім цього, на фронті склалася цікава ситуація. Противник намагався здійснити поповнення особового складу на передових позиціях поблизу Стариці. Однак, як результат вогневого ураження, завданого Силами оборони, поніс втрати та відмовився від виконання завдань.

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