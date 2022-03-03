Кораблі РФ втопили іноземний суховантаж під Одесою: врятувалося лише двоє моряків

В акваторії Одеси російські загарбники завдали вогневого удару по торговому судну Helt.

Судно знаходилося біля входу в Одеську затоку. В результаті обстрілу воно розкололося і пішло на дно, повідомляє Думська.

Зазначається, що екіпаж знищеного РФ судна складався з шести осіб — чотирьох українців і двох росіян.

Видання пишуть, що двоє зуміли врятуватися на плоту — кок і боцман. Моряки знаходяться в рятувальній шлюпці і намагаються гребти до берега.

Рятувальна операція за допомогою сил МПРС неможлива: порт знаходиться під прицілом російських кораблів і будь-який вихід в море на порятунок екіпажу може привести до втрати суден.

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Як повідомили у прес-службі Адміністрації морських портів України: "Остання доповідь з судна-крен 70 градусів, сідаємо на плоти".

Українські рятувальники не змогли виплисти на допомогу екіпажу, через заборону від російських кораблів. На даний момент відомо, що вижили два моряки.

Вчора кораблі РФ вимагали від цивільного судна HELT наблизитися до російської ескадри, щоб вона могла прикритися їм, як живим щитом. В іншому випадку вони погрожували відкрити вогонь.

Раніше повідомлялося про те, що в бік Одеси рухаються ворожі кораблі в супроводі ракетних катерів.

У Чорноморській зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях і захоплювати в полон моряків