Коли РФ може припинити бойові дії проти України: дипломат відповів

Експерт назвав ключову умову, за якої Москва не змогла б довго вести бойові дії.

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Китай допомагає Путіну у війні проти України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Без підтримки ключового союзника РФ не змогла б довго вести бойові дії

Китай досі постачає в Москву дрони та інші необхідні товари

Без допомоги Китаю країна-агресор Росія не змогла б довго вести бойові дії на території України, оскільки ресурси загарбників швидко вичерпалися б. Про це заявив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в етері Еспресо.

Він пояснив, що Китай продовжує купувати російські енергоносії, а також постачає до РФ товари подвійного призначення та дрони.

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"Фактично, Китай був і залишається союзником Росії. Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні. Якби Китай припинив купувати російські енергоносії й допомагати Москві товарами подвійного призначення, то війна давно б завершилась. Оскільки, РФ вичерпала б свої ресурси. Втім, у Путіна є такі чудові друзі, як Сі Цзіньпінь. Також є Нарендра Моді, який очолює найбільшу демократію у світі", — розповів Хара.

Він додав, що Індія також продовжує купувати російську нафту і зброю. Індуси сприймають цю війну як конфлікт між Заходом і Росією, і добре пам'ятають часи холодної війни, вважаючи, що зможуть залишатися на нейтральній стороні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські війська продовжують бойові дії на території Росії, зокрема в Бєлгородській області. Декілька російських "воєнкорів" у п’ятницю заявили, що українські підрозділи зайшли в Бєлгородську область і ведуть бої з російськими силами. Однак офіційного підтвердження цієї інформації з боку Києва та Москви немає. У Міноборони РФ зазначили, що їхні війська змогли відбити кілька спроб прориву українських підрозділів через кордон.

Водночас, як повідомили аналітики Інституту вивчення війни, геолокаційні знімки, оприлюднені 28 березня, свідчать про те, що українські війська закріпилися у східній частині Поповки, яка розташована на північний захід від Бєлгорода.

Нещодавно військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 російських окупантів. Зазначається, що загарбників взяли в полон на Торецькому напрямку фронту.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



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