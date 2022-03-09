Вантаж 200 для Камишина: ЗСУ ліквідували комполку окупантів РФ

Збройні Сили України ліквідували ще одного вищого офіцера окупаційних військ РФ.

8 березня був знищений російський підполковник Юрій Агарков, який командував мотострілецьким полком дислокованим в місті Камишин Волгоградської області, повідомляє блогер Necro Mancer з посиланням на повідомлення в соцмережах РФ.

Юрій Агарков раніше обіймав посаду начальника штабу 56 ОДШБ в місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим.

Додамо, що пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП він був призначений на посаду командира.

Нагадаємо, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано начальника штабу-першого заступника командувача 41-ю загальновійськовою армією генерал-майор Віталій Герасимов. Також вбито і поранено кілька старших офіцерів штабу армії.