'Є два напрямки': екс-глава МЗС розповів, як Трамп примусить Путіна до миру

Російський диктатор Путін не зможе "грати в довгу", адже в Сполучених Штатів є два значні важелі впливу на РФ, зазначає колишній глава МЗС Огризко.

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Екс-глава МЗС розповів, як Трамп примусить Путіна до миру / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Огризко:

Є два напрямки за якими Трамп може тиснути на Росію

Трамп може звернутись до Китаю, щоб зупинити постачання технологій до РФ

Існує як мінімум два напрями, за якими Трамп може чинити тиск на Росію, а саме військовий та економічний. Про це в чаті на Главреді заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи можливі жорсткі кроки Трампа у разі, якщо Путін виявиться неспроможним до переговорів.

За його словами, військовий тиск очевидний, адже якщо Україна отримає від США всю необхідну зброю, російська нафтовидобувна та газорозподільна інфраструктура може зазнати ударів і вийти з ладу протягом одного-двох місяців, що ускладнить її швидке відновлення.

"Подивіться, адже зараз навіть без цих далекобійних високоефективних ракет у Росії все одно виникають величезні проблеми після атак наших дронів, хоча вони й відновлюють роботу тих чи інших підприємств за деякий час. А уявіть собі, що буде, якщо удари наноситимуться засобами, які не дозволять Росії швидко відновитися. А що таке, коли не йде газ, наприклад, Турецьким потоком, на який зараз Росія переключилася - хоч там обсяги не дуже великі, але все одно це дуже боляче для РФ. А якщо зруйнується нафтопереробка і в умовному Новоросійському порту не буде можливості завантажувати російські танкери, то звідки брати гроші на подальше проведення війни?", - вказує дипломат.

Огризко зазначає, що існує очевидний механізм серйозного тиску, і Трамп, на його думку, висловився про це досить прямо, без дипломатичних формальностей.

Другий напрям, на його думку, економічний. Трамп пообіцяв, що може послабити деякі санкції в обмін на припинення вогню з боку Росії. Якщо ж Путін відмовиться, то обмеження лише посиляться. Причому ці санкції можуть виявитися доволі жорсткими, адже Трамп здатен вплинути не на Україну, а на Європу, закликавши її відмовитися від російського скрапленого газу, алюмінію та співпраці з "Росатомом".

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком, в якому він оцінив перспективи припинення вогню в Україні:

Також дипломат не виключає, що Трамп може звернутися до Китаю з вимогою припинити постачання до Росії технологій, необхідних для ведення війни. В іншому разі Пекін може зіткнутися з жорсткішими тарифами, наприклад, не 20%, а 120%.

"У даному випадку я, звісно, перебільшую значення цих тарифних погроз США на адресу Китаю, тому що тут Штати можуть отримати і відповідь. Але інструменти впливу, безумовно, є. Тому Путіну доведеться це прораховувати і розуміти, що грати довго у нього не вийде", - резюмував колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Погрози Трампа щодо Росії - останні новини за темою

нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви після переговорів у Саудівській Аравії, зазначивши, що Вашингтон отримав "позитивні сигнали" та висловив сподівання, що йому вдасться домогтися припинення вогню. Він очікує, що Росія погодиться на запропоновані умови, але водночас почав погрожувати Кремлю жорсткими санкціями в разі відмови.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив CNBC, що Вашингтон готовий "без вагань" запровадити проти Росії найсуворіші санкції, якщо виникне така необхідність. Це є частиною плану Трампа щодо підготовки до успішних мирних переговорів, у межах якого він має намір здійснювати "максимальний тиск на обидві сторони".

11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори між Україною та США, у результаті яких була досягнута домовленість про 30-денне припинення вогню. Тепер очікується відповідь Москви. Якщо Кремль відмовиться, Трамп має варіанти реагування. Як розповів в інтерв’ю 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, США мають різні важелі впливу на Росію, і одним із можливих кроків може стати особиста розмова Трампа з Путіним, про що американський лідер вже заявляв.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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