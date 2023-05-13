Знаю точно, що до перемоги ще дуже довгий шлях - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що ми прийдемо до цього і обов'язково переможемо.

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Валерій Залужний, військові / Колаж Главред, Фото: УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що до перемоги України ще "дуже довгий шлях".

В інтерв'ю Дмитру Комарову Главком зазначив, що знає, що потрібно для поразки Росії.

"Я бачу, як це можна зробити (перемогти у війні проти Росії — ред), бачу, що ще потрібно для цього зробити. Але знаю точно, що до перемоги ще дуже довгий шлях. Дуже довгий і складний", - заявив він.

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Також Залужний підкреслив, що Україна тримається завдяки українським людям, які тримають свої позиції і "створюють цю перемогу".

"Ми прийдемо до цього і обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки все тримається на плечах цих простих людей", - сказав Залужний і підкреслив, що "роботи ще дуже багато".

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 Рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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