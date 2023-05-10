Залужний пропустить зустріч військового комітету НАТО: що сталося

Причиною відмови від участі головнокомандувач ЗСУ назвав "складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії".

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Залужний пропустить зустріч військового комітету НАТО через ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: Telegram Головнокомандувач ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відмовився брати участь у черговому засіданні військового комітету НАТО у Брюсселі, назвавши причиною "складну оперативну ситуацію на фронті".

Залужний відмовився брати участь у зустрічі навіть у відеоформаті. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який відкривав зустріч у середу, 10 травня, пише Укрінформ.

Бауер зазначив, що напередодні він отримав від Залужного листа, у якому йшлося про те, що той не може брати участі навіть у відеоформаті через "складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії".

відео дня

"Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками", – зазначив голова військового комітету НАТО.

Замість Залужного учасники зустрічі заслухають представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

"Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що поправу їм належить", – сказав Бауер.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що 72-а бригада збройних сил РФ зазнала розгромних втрат і під натиском 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ втекла зі своїх позицій на Бахмутському напрямку. Про це 9 травня повідомив лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Але, як уточнив Андрій Білецький – командир тактичної групи "Азов", що входить до складу 3-ї ОМБр – площа звільненої території навіть більша, ніж говорив "кухар" Путіна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін під час свого виступу на параді 9 травня у Москві не говорив про якісь суттєві зміни у веденні війни проти України. Проте він повторив пропагандистські тези про те, що Захід нібито веде глобальну "війну" проти Росії. Глава Кремля хотів переконати росіян, начебто РФ успішно протистоїть Заходу. Такі заяви і така спрямованість промови Путіна вказують на те, що він не збирається змінювати щось у свої планах щодо України і готує російське суспільство до затяжної війни.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в України є всі необхідні ресурси, зокрема зброя, для того, щоб відвоювати території, які були захоплені російською окупаційною армією з 24 лютого. Глава Держдепу зазначив, що мова йде не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

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