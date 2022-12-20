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"Рівень загрози зростає": командувач Силами оборони розповів про приготування ворогів у Білорусі

20 грудня 2022, 11:27
За словами командувача Силами оборони Сергія Наєва, загроза нової атаки російських окупантів з Білорусі зростає, проте українські військові її відстежують.
Наєв, калаш
Командувач Силами оборони розповів про приготування ворогів у Білорусі/ https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські окупанти продовжують військові приготування на території Білорусі, однак ЗСУ їх відстежують і вживають усіх необхідних заходів. Про це повідомляє командувач Силами оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, зараз в повітряному просторі Білорусі проходять тренування російських літаків наведення і перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинджал".

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою-це уточнення цілей на території України, призначених для нанесення ракетних ударів. Але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", — розповів Наєв.

Крім того, каже генерал, зараз у Білорусі дислоковані 2-га мотострілецька дивізія 10-ї російської танкової армії, а також підрозділи, які озброєні ракетними комплексами "Іскандер", що призначені для застосування по цілях на території України.

"Цього потенціалу в даний час достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за перекидається з Росії озброєнням і робимо відповідний аналіз. Рівень військової загрози зростає, але ми вживаємо адекватних заходів. Крім цього, в ГШ ЗСУ передбачено нарощування угруповань у разі істотного зростання сил з протилежного боку", — підсумував Наєв.

Повторна атака РФ на Україну з Білорусі

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Раніше Марк Фейгін заявив, що голова Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

Інші новини:

Сергій Наєв новини Білорусі війна Росії та України
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