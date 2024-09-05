Жданов назвав головну небезпеку для ЗСУ в Курській області

Українські військові вже зараз створюють систему опорних пунктів або вузлів оборони, але роблять це в глибині контрольованої території.

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Жданов пояснив, чому ворог не може зупинити наступ ЗСУ на Курщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, deepstatemap.live

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області РФ. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, у чому секрет Сил оборони України та попередив про ризики.

За словами Жданова, "дуже важливо, щоб наш Генштаб не переграв сам себе".

"Потрібно чітко відстежувати можливості розширення підконтрольної нам там території та зони бойових дій. Постійно потрібно дивитися і відповідати собі на питання про те, чи можемо ми утримати цю територію. Потрібно бути готовими в будь-який момент зупинитися і рити окопи, причому рити дуже швидко", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

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За його словами, українські військові вже зараз створюють систему опорних пунктів або вузлів оборони, але роблять це в глибині контрольованої території.

"Я ж кажу про передній край, який постійно рухається, і там ніяких окопів ніхто не риє. Ми ведемо маневрену війну і маневреними діями, в основному рейдового характеру, просуваємося вперед на Курщині", - пояснив експерт.

Жданов також пояснив, чому ворог не може зупинити наступ ЗСУ.

"Тому що росіяни намагаються прив'язатися до окопів і опорників, а ми їх обходимо. Ми не б'ємо в лоб, а обходимо, беремо в оточення та змушуємо здатися або видавлюємо їх із цих опорників", - сказав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, що Україна має намір безстроково утримувати взяті під контроль російські території в Курській області.

Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна та земля і вона не має наміру привносити тужа "свій спосіб життя". Сама Курська область, додав президент, є частиною "мирного плану", запропонованого, зокрема, США.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підрахував, що ЗСУ взяли під контроль 31 квадратний кілометр території в Курській області за останній тиждень. Українські захисники просуваються зі швидкістю 4,5 квадратних кілометра на добу.

У політичних цілях російське керівництво може віддати перевагу веденню війни в Україні, а не стабілізації ситуації в Курській області. Так вважає аналітик відкритих даних Еміль Кастехельмі з фінського проекту Black Bird Group.

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