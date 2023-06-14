Завалило камінням і металом: у Краматорську з-під завалів дістали жінку

МВС України опублікувало дивовижне відео, на якому зображений момент порятунку жінки.

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У Краматорську витягли живу жінку з-під завалів / Колаж: Главред, фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські окупанти вдарили по Краматорську в Донецькій області. В результаті були зруйновані будинки. З-під завалів вдалося врятувати жінку, яка постраждала в результаті ракетного удару. Відео вже поширилося в Мережі, його оприлюднило МВС України.

На кадрах видно, як рятувальники дістають з-під завалів жінку. Її завалило камінням і металевими конструкціями. На щастя жінка змогла сама піднятися після того, як її буквально відкопали рятувальники.

Однак не всім вдалося пережити цю атаку. Двоє людей загинули.

"Вранці російські ракети зруйнували десятки будинків, серед яких були і будинки патрульних батальйону Краматорська і Слов'янська. В результаті терористичного удару 2 людини загинули, ще 2 людини отримали поранення. Щирі співчуття близьким і рідним", — йдеться в повідомленні.

Дивіться відео про порятунок жінки в Краматорську:

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що вночі, 14 червня, в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто Калібрами. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинув один чоловік, ще одна людина постраждала - зруйновані приватні будинки і комунікації.

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровській області загинули 10 людей.

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