Затримання трьох екскомандирів ЗСУ: Лакійчук попередив про серйозні зміни

В Україні для війська необхідна система військового судочинства, а також механізм для розслідування воєнних злочинів.

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СБУ та ДБР затримали трьох екскомандирів ЗСУ / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Ключові тези Лакійчука:

Для війська необхідна система військового судочинства

Справи про військові поразки, помилки та воєнні злочини часто не мають необхідної кваліфікації

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що для розв'язання системних проблем в управлінні військами потрібен радикальний підхід і політична воля, якої нині бракує.

"Очевидно, що це прецедент, який може спричинити наступні події, певну зміну в оцінці дій військових на полі бою. Але треба розуміти на 100%, що цей прецедент не призведе до того, що держава, зрештою ДБР чи СБУ, чи інші спецслужби повідомлять українське суспільство, як так сталося і хто винний у тому, що ворог пройшов від Чонгара до Херсона за одну добу. Чи як так сталося, що росіяни опинилися під Києвом вже на другий день війни? На жаль, для цього потрібні політичні рішення", - наголосив Лакійчук в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За словами Лакійчука, експерти регулярно наголошують, що для війська необхідна система військового судочинства, а також механізм для розслідування воєнних злочинів. На жаль, уряд України й органи влади не хочуть чути ці заклики.

"А коли розслідуються справи про військові поразки, військові помилки, воєнні злочини, спеціалісти з кримінального судочинства часто не мають необхідної кваліфікації. А далі справа доходить до судів", - зауважив Лакійчук.

Він також додав, що наразі є системні проблеми в управлінні військами. Ці проблеми накопичувалися протягом тривалого часу, і без радикального підходу нічого не вийде.

"Але, якщо ми не можемо реформувати систему управління військами, то значить або немає політичної волі, або ця воля не може бути реалізована, навіть якщо вона є", - резюмував Лакійчук.

Скандали у ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що СБУ затримало двох генералів ЗСУ, які провалили оборону на Харківщині в 2024 році. Підозрюваним у провалі оборони на Харківщині загрожує до 10 років ув'язнення, їм оголошено підозру за двома статтями кримінального кодексу, зазначили в СБУ.

Також відомо, що затримано командира 155-ї бригади ЗСУ через масове дезертирство. Правоохоронці перевіряють інформацію про наявність у бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.

У Міноборони заявили, що військових хочуть не карати за перше дезертирство. Якщо законопроєкт буде ухвалено, такі військовослужбовці будуть звільнені від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення.

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