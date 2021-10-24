Запорізька область посилює карантин: які документи необхідні

Запорізька область посилює обмеження / УНІАН

У "Червоній" Запорізькій області з 25 жовтня вирішили посилити карантинні обмеження. Обласна комісія з питань ТЕБ і НС ввела обмеження на внутрішньообласні перевезення, повідомляє Індустріалка.

Обласна влада зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних і нерегулярних перевезеннях. На внутрішньообласних автобусних і залізничних рейсах також вводять вимоги до пасажирів.

Так, потрапити в автобус або поїзд зможуть тільки пасажири, які зможуть довести відсутність коронавірусу або вакцинацію від COVID-19.

Щоб скористатися автобусом або поїздом, жителям Запорізької області знадобиться один з документів:

негативний ПЛР-тест;

негативний експрес - тест на антиген;

сертифікат вакцинації;

довідка про одужання від коронавірусу.

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Обласна влада також розглядає можливість перерозподілу транспорту з менш завантажених маршрутів на більш завантажені, а також введення обмежень на перевезення міським транспортом пільговиків під час пікового навантаження.

Нагадаємо, львівський лікар Тарас Жиравецький заявив, що в Україні стрімко поширюється коронавірус. У зв'язку з цим, вже через 10-14 днів в медичній системі може трапитися колапс.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.