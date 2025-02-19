Залужний назвав свою "абсолютну помилку" у війні з Росією на посаді головкома

За словами генерала, Росія не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї загарбницької мети через найважчі втрати.

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Залужний назвав свою помилку на посаді головнокомандувача ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Україна розраховувала, що великі втрати серед окупантів зможуть зупинити Путіна

ЗСУ будуть продовжувати завдавати ударів по загарбниках

На початку повномасштабного вторгнення українське керівництво недооцінило рішучість Кремля йти на будь-які жертви задля досягнення своїх загарбницьких цілей. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступаючи на форумі "Україна змінює світ", передає NV.

Залужний зізнався, що очікував, що значні втрати серед російських окупантів змусять зупинити кремлівського лідера Володимира Путіна вести війну. Проте така думка виявилася хибною.

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"Це була абсолютно моя помилка. На сьогодні ми бачимо, що людський ресурс для Росії є найдешевшим. Росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети через найважчі втрати. Це потрібно враховувати", – наголосив Залужний.

Головком переконаний, що нанесення максимальних втрат росіянам все одно залишається актуальним завданням Сил оборони України.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресора Росії активізувала наступальні дії на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Штурмові дії росіяни проводять під прикриттям туману, а також під ранок - коли промерзає земля і зручно пересуватись бронетехнікою.

Нещодавно Главред з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState підтвердив просування росіян в районі Улаклів, Андріївки та Бурлацького. Як заявив старший офіцер відділення комунікації 37 ОБрМП Денис Бобков, окупанти намагаються оточити військових ЗСУ, які знаходяться у "мішку" поблизу Дачного і Улакли на півдні Донеччини.

Майор Віктор Трегубов заявив, що Покровський напрямок досі залишається "гарячою" ділянкою на фронті. Російська армія зазнає шалених втрат як у техніці, так і в живій силі. Крім того, ворог починає видихатися.

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Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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