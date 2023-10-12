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Заходили з півночі: Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині

Юрій Берендій
12 жовтня 2023, 09:36 оновлено 12 жовтня, 10:00
Пізно вночі 12 жовтня російська ДРГ намагалась проникнути на територію Сумщини в напрямку одного із інфраструктурних об'єктів. Бійці ТРО відбили спробу прориву.
Наев, ДРГ, солдаты
Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

У Сумській області бійці територіальної оборони вночі 12 жовтня виявили й уразили російську диверсійно-розвідувальну групу з восьми осіб. Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив у телеграмі.

За його словами, опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу з восьми осіб.

"Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами", - зазначив Наєв.

відео дня
Заходили з півночі: Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині
Генерал Наєв розповів деталі прориву ДРГ / скріншот

Дивіться відео з деталями відбиття прориву ДРГ на Сумщині:

Сергій Наєв сказав, що зазнавши бойових втрати, диверсійна група відійшла.

Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами. Удари були спрямовані по припортовій інфраструктурі Подунав'я.

Також, як повідомив міністр оборони України Рустем Умеров, в України є все, що потрібно ЗСУ та Силам оборони для продовження контрнаступу, зокрема в умовах холодного періоду.

Водночас, як зазначили у розвідці, в осінньо-зимовий період на Україну знову чекають масовані обстріли енергетичної інфраструктури - російські окупанти знову спробують влаштувати нам блекаут.

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війна в Україні ДРГ Сумщина
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