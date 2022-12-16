Виділення Україні 18 млрд євро: лідери ЄС прийняли остаточне рішення

Гроші надаватимуть Україні упродовж 2023 року вроздріб і кредитами за пільговими умовами виплати, як це відбувалося і 2022 року.

Лідери ЄС ухвалили рішення про виділення Україні 18 млрд євро / ua.depositphotos.com, УНІАН

Євросоюз узгодив виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Відповідного рішення лідери держав-членів ЄС досягли на засіданні у четвер, 15 грудня. Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель під час пресконференції після засідання.

"Ми схвалили програму допомоги Україні на суму 18 млрд євро. ЄС дотримується свого слова", – заявив Мішель.

В оприлюднених висновках Європейської ради зазначається, що ЄС залишається відданим підтримці України у цей складний час.

"Європейський Союз залишається відданим наданню разом з партнерами фінансової допомоги Україні та підтримці її стійкості і довгострокового відновлення. У цьому контексті Європейський Союз погодився надати Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році", – йдеться у документі.

Кошти передадуть Україні упродовж 2023 року вроздріб і кредитами за пільговими умовами виплати, як це відбувалося і 2022 року.

Саміт ЄС домовився збільшити військову підтримку України

Також лідери держав-членів ЄС під час саміту домовилися збільшити військову підтримку України, зокрема щодо систем ППО.

"Європейський Союз залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги на підтримку України, а також шляхом посилення двосторонньої підтримки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони та розмінування", – зазначається у висновках саміту ЄС, оприлюднених 15 грудня.

Крім цього, лідери країн ЄС наголосили, що продовжуватимуть посилювати тиск на країну-агресорку Росію, щоб вона припинила війну і вивела свої війська з України.

Що відомо про фінансову підтримку ЄС Україні

Як уточнюється на сайті Єврокомісії, допомога буде передаватися Україні в розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатися. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

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