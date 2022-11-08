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ЗСУ заженуть окупантів у пастку і можуть звільнити Маріуполь до кінця 2022 року – генерал США

8 листопада 2022, 20:44

Російські загарбники опиняться у пастці спиною до Азовського моря. У них не буде можливостей захищати місто.

Мариуполь, Бен Ходжес
ЗСУ заженуть окупантів у пастку і можуть звільнити Маріуполь до кінця 2022 року – генерал США/ Reuters

Українські військові можуть звільнити Маріуполь до кінця 2022 року. Таку думку висловив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Він вважає, що захисники України зможуть звільнити місто за значно коротший термін, ніж російські загарбники витратили на його окупацію.

За словами Ходжеса, в українських військових значно більше мотивації для боротьби за місто, ніж в окупантів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", яке було оприлюднене у вівторок, 8 листопада.

"Згадайте, коли росіяни атакували Маріуполь, які були обставини? Це були українські воїни, котрі захищали Батьківщину. Вони (захисники Азовсталі – ред.) були звідти. І тому у вас є воля до боротьби, моральний фактор, якщо хочете, рішучість солдатів, які захищають свій дім", – зазначає генерал США.

У той же час російські окупанти нічого не захищають. У разі штурму міста вони опиняться у пастці спиною до Азовського моря.

"Будь-які російські війська, які є в Маріуполі, нічого не захищають. Ніхто з них не хоче бути там. Вони побачать, що опинилися в пастці спиною до Азовського моря, а це зовсім інший збіг обставин", – пояснює Ходжес.

Також він звернув увагу, що в росіян є проблеми з логістикою і з військовою технікою. У них не вистачає боєприпасів, техніки і деталей до неї.

Водночас Ходжес наголосив, що ні в якому разі не можна применшувати тих викликів, які стоять перед Україною на шляху до звільнення її територій від окупантів.

Звільнення територій України від окупантів

Раніше Ходжес зазначав, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже наступного року, зробивши його непридатним для оборони росіян. Він наголосив, що якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область все ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим прекрасно впораються HIMARS.

Аналітик американського Інституту вивчення війни Катерина Степаненко раніше заявила, що сили оборони України, ймовірно, до кінця 2022 року зможуть звільнити правобережжя Херсонської області. Щодо Херсону робити прогнози складно, оскільки поки незрозуміло, як діятимуть російські окупанти – тікатимуть з міста, або воюватимуть за нього.

При цьому російський публіцист Андрій Піонтковський зазначав, що Збройні сили України можуть звільнити окупований Херсон вже в листопаді. Тиск на Путіна посилюється, і деокупація міста запустить низку важливих процесів.

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