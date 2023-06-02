ЗСУ вгатили по позиціях росіян в Бердянську: над портом густий дим

Було влучання по позиціях російських загарбників. Те, що у район порту прилетіло кілька ракет, підтвердили і самі окупанти.

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ЗСУ вгатили по позиціях росіян в Бердянську/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в п’ятницю, 2 червня, пролунали потужні вибухи.

Є влучання у позиції російських загарбників. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, а також місцеві Telegram-канали.

"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Дякуємо ЗСУ за те, що наближають звільнення міста. Чекаємо на подробиці та підтвердження Генштабу", – йдеться у повідомленні Бердянської МВА у Telegram.

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Згідно з попередніми даними, кілька ракет прилетіло у район порту. Це підтверджують у мережі й самі російські окупанти.

Вибух також чули у селі Осипенко. Там у районі полігону бачили дим, який швидко розвіявся. У небі була помітна смуга диму, яка не була схожою на смугу від літака.

Крім цього, місцеві жителі повідомляють і про ракету, яка летіла у бік Коси, але ту ракету збили. Зазначається, що вона могла впасти у районі Слобідка.

"Приліт" по окупантах у Бердянську/ скрін

Дивіться відео "прильоту" по окупантах у Бердянску:

Вибухи в окупованому Бердянську

Під Бердянськом у Запорізькій області ранок 27 травня для російських окупантів почався з вибухів. Місцеві жителі повідомили, що було влучання по базі відпочинку "Хімік", що розташована у селі Новопетрівці біля Бердянська. На цій базі відпочинку було місце розташування російських загарбників.

У цей же день стало відомо про нові прильоти по позиціях РФ у Бердянську. Дим піднімався над окупаційним виконкомом. За наявною інформацією, багато російських окупантів було знищено.

28 травня стали відомі деталі про удар по базі відпочинку "Хімік" в селі Новопетрівці, де була база російських окупантів. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону, на цій базі відпочинку була величезна концентрація як російської живої сили, так і військової техніки.

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