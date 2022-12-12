Приїхали вбивати українців: ЗСУ успішно 'демілітаризували' окупантів-однокласників

Одного окупанта ліквідували 1 червня у Харківській області, а іншого – 28 червня у Луганській області.

ЗСУ ліквідували окупантів-однокласників / Facebook Комахідзе, Радіо Свобода

Українські захисники продовжують успішно знищувати окупантів, які приїхали вбивати мирних українців. Так, ЗСУ успішно "демілітаризували" двох 22-річних окупантів із селища Сірноводськ Самарської області РФ.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, окупанти Іван Афанасьєв і Микита Фролов були однокласниками у школі, а потім разом навчалися в Сергіївському губернському технікумі. Пізніше друзі-окупанти відправились на війну проти України.

"Обидва товариші-однокласники вирушили брати участь у "СВО" проти України. Фролова ліквідували 1 червня в районі населеного пункту Веселе Харківської області. Афанасьєва – в районі селища Тошківка Луганської області 28 червня", - розповів Комахідзе.

Влада країни-агресорки дала окупантам по медальці посмертно, а місцеві чиновники встановили меморіальні дошки на технікумі, де навчалися загарбники.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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