ЗСУ можуть перейти у наступ влітку: у США заявили про 'шанс перезавантажити війну'

Сенатор Грем розкритикував те, наскільки "повільними" та "нерішучими" були США у наданні допомоги Україні.

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Україна зможе відновити "військовий імпульс" влітку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Україна має "шанс перезавантажити цю війну" завдяки значній допомозі від США. ЗСУ можуть повернути "військовий імпульс" і перейти у наступ цього літа. Про це заявив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, пише Politico.

"Ми або будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна, де б вони не були, по всьому світу", - сказав сенатор.

Грем стверджує, що затримка у наданні допомоги Україна призвела до того, що ЗСУ втратили темп. Проте зараз є "шанс перезавантажити війну", оскільки США надали новий пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів.

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За його словами, ЗСУ потрібно перейти у наступ. Грем припустив, що Україна відновить "військовий імпульс" цього літа. Водночас сенатор розкритикував те, наскільки "повільними" та "нерішучими" були США у наданні допомоги Україні.

"Але якби ми взялися за активи, якими володіє Путін по всьому світу, забрали б його гроші, вкрадені у російського народу, і допомогли б жертвам в Україні, я думаю, це багато зробило б для припинення цієї війни", - наголосив він.

Хто такий Ліндсі Грем? Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - бої поблизу Часового Яру

Нагадаємо, найгарячіші ділянки фронту зараз — Покровський напрямок та Часів Яр. Ворог намагається атакувати Часів Яр з трьох боків: зі сходу, півночі та заходу, розповів військовий оглядач Денис Попович.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільша кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ відбувається на Покровському напрямку в Донецькій області. За його словами, там щодня найважче по фронту і фіксується найбільший тиск РФ.

Як повідомляв Главред, російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі та техніці під час штурмових дій у напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Ворог активно атакує мікрорайон Новий у Часовому Яру, а також посилює штурми в напрямках Іванівського, Богданівки, Калинівки, Кліщіївки та Андріївки, сказав Калашніков.

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