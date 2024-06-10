ЗСУ можуть перейти у наступ влітку: у США заявили про 'шанс перезавантажити війну'

Україна має "шанс перезавантажити цю війну" завдяки значній допомозі від США. ЗСУ можуть повернути "військовий імпульс" і перейти у наступ цього літа. Про це заявив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, пише Politico.
"Ми або будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна, де б вони не були, по всьому світу", - сказав сенатор.
Грем стверджує, що затримка у наданні допомоги Україна призвела до того, що ЗСУ втратили темп. Проте зараз є "шанс перезавантажити війну", оскільки США надали новий пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів.
За його словами, ЗСУ потрібно перейти у наступ. Грем припустив, що Україна відновить "військовий імпульс" цього літа. Водночас сенатор розкритикував те, наскільки "повільними" та "нерішучими" були США у наданні допомоги Україні.
"Але якби ми взялися за активи, якими володіє Путін по всьому світу, забрали б його гроші, вкрадені у російського народу, і допомогли б жертвам в Україні, я думаю, це багато зробило б для припинення цієї війни", - наголосив він.
Хто такий Ліндсі Грем?
Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.
3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.
Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті - бої поблизу Часового Яру
Нагадаємо, найгарячіші ділянки фронту зараз — Покровський напрямок та Часів Яр. Ворог намагається атакувати Часів Яр з трьох боків: зі сходу, півночі та заходу, розповів військовий оглядач Денис Попович.
Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільша кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ відбувається на Покровському напрямку в Донецькій області. За його словами, там щодня найважче по фронту і фіксується найбільший тиск РФ.
Як повідомляв Главред, російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі та техніці під час штурмових дій у напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Ворог активно атакує мікрорайон Новий у Часовому Яру, а також посилює штурми в напрямках Іванівського, Богданівки, Калинівки, Кліщіївки та Андріївки, сказав Калашніков.
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