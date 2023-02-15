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Можливий каскадний обвал оборони РФ: експерт спрогнозував терміни завершення війни в Україні

15 лютого 2023, 12:24
Війна навряд чи повністю закінчиться в першій половині 2023 року, але, найімовірніше, буде кульмінація, вважає Олег Жданов.
Батьківщина-мати, Олег Жданов
Олег Жданов розповів, коли закінчиться війна в Україні / колаж з фото УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що війна в Україні не закінчиться в першій половині 2023 року. Спочатку буде кульмінація, а потім контрнаступ Збройних сил України.

"Питання війни навряд чи повністю закриється в першій половині цього року, але я думаю, що це все ж таки буде кульмінація війни. Тому що другу таку масову хвилю мобілізованих Путін навряд чи збере, він навіть не оголошує мобілізацію", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За прогнозами експерта, наступним етапом після цієї кульмінації буде контрнаступ Збройних сил України, який може призвести до звільнення окупованих територій України.

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"Я думаю, що у нас буде шанс звільнити країну в повному обсязі. Тому що після цієї кульмінації стійкість російської оборони буде дуже слабкою", - сказав Жданов.

Він вважає, що можливий варіант каскадного обвалу оборони.

"Якщо здригнеться якийсь один напрямок і ми підемо в глибоке вклинення в окуповані території, то інші напрямки можуть просто посипатися", - припустив полковник запасу.

Як повідомляв Главред, Олег Жданов заявив, що новий наступ російських окупаційних військ вже почався. Ще тижнів зо два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. За його словами, це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їхній максимум.

Інші новини:

війна в Україні Олег Жданов новини України війна Росії та України
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