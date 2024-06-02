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Війська НАТО будуть просочуватися в Україну, як вода крізь пісок - Горбач

Марія Николишин
2 червня 2024, 03:25
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20-40 тисяч осіб можуть протягом двох тижнів бути перекинуті з однієї частини Європи на так званий східний фланг, каже Володимир Горбач.
Війська НАТО будуть просочуватися в Україну, як вода крізь пісок - Горбач
Горбач вважає, що західні війська будуть поступово просочуватися в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Якби НАТО відправило свої війська в Україну, то це стало б гучною відповіддю на усі ультиматуми РФ, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що так звана велика війна розпочиналася з російського ультиматуму від 15 грудня 2021 року Сполученим Штатам і НАТО, як організації, щодо повернення до кордонів 1997 року, тобто до кордонів часів Холодної війни та фізичного виходу військ НАТО з держав колишнього Варшавського договору.

"Якби рішення про введення військ в Україну відбулося, це можна було б вважати відповіддю НАТО на ультиматум РФ не на словах, а на ділі. Хоча відповідь на нього фактично вже була продемонстрована вступом Швеції та Фінляндії, але ця асиметрична відповідь не стосувалася України і тієї частини Східної Європи, до якої апелювали росіяни", - каже виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.

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Він також додав, що в НАТО є ще сили швидкого реагування. А це 20-40 тисяч осіб, які можуть протягом двох тижнів бути перекинуті з однієї частини Європи на так званий східний фланг.

"Якщо так станеться, що НАТО дозріє до якогось спільного рішення і втілить його в життя, це будуть саме сили швидкого реагування. Вони спочатку були призначені для перекидання в країни Балтії та Польщу, тобто на східні кордони НАТО, але їх гіпотетично можуть застосувати і в Україні. І дуже швидко, тому що інші підрозділи не зможуть оперативно зреагувати. А це вже буде серйозна конфронтація і виклик для РФ, тому думаю, що цього не станеться", - наголошує Володимир Горбач.

На його думку, Західна стратегія передбачає уникати ескалації з росіянами і не провокувати ядерну війну.

"Швидше за все, буде поступове проникнення військ - радники, інструктори, медики, мінери, сапери, навчальні підрозділи. Тобто західні війська будуть поступово просочуватися в Україну, як вода крізь пісок", - підсумував він.

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Відправка військ НАТО в Україну - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну в разі серйозного прориву російських окупаційних сил на фронті.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський розповів, що наша країна, оскільки перебуває у стані війни, "позитивно сприйме будь-яку військову допомогу", однак поки що "ніхто нічого не пропонував".

В той же час, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени НАТО не повинні боятися відправляти свої війська в Україну.

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війна в Україні НАТО Володимир Горбач війна Росії та України
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