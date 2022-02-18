Vodafone підняв ціну на популярний тариф: скільки заплатять українці

Як кажуть представники оператора, починаючи з весни різко зросте вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim - на цілих 40 гривень.
Один з найбільших мобільних операторів України, компанія Vodafone відчутно підвищить абонентської плати за пакет з умовно необмеженим мобільним 4G-інтернетом. Про це повідомляється на сайті Vodafone.
Повідомляється, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim підвищиться з 260 гривень на місяць до 300 гривень.
У компанії відзначають, що змушені переглянути ціни через зростання витрат на підтримку і розвиток мережі.
Що раніше входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:
- 350 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;
- необмежений (40 гігабайт, після використання яких швидкість знизиться до 0,8 мегабіт/секунду) мобільний інтернет – з 1 березня буде 50 гігабайт).
З 1 березня з цього пакету Vodafone приберуть стандартні послуги OnlinePASS (її можна буде підключити окремо за 30 гривень на місяць ‒ Послуга передбачає безлімітний трафік на деякі додатки), "обмін хвилин" (обмін 50 хвилин на дзвінки за кордон – на 150 хвилин по Україні) і "багато розмов".
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Як поміняти мобільного оператора
- В Україні з 1 грудня минулого року спрощуються умови зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону.
- З тих для подачі заявки фізособам знадобиться тільки вказати ім'я та прізвище, а мінімальний термін заміни номера складе один робочий день, а не три−чотири, як зараз.
- Крім того, українські абоненти не повинні будуть повідомляти свого старого оператора про перенесення номера. Звертатися потрібно буде тільки до нового оператора. Договір з минулою компанією буде розірвано автоматично.