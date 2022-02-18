Vodafone підняв ціну на популярний тариф: скільки заплатять українці

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Один з найбільших мобільних операторів України, компанія Vodafone відчутно підвищить абонентської плати за пакет з умовно необмеженим мобільним 4G-інтернетом. Про це повідомляється на сайті Vodafone.

Повідомляється, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim підвищиться з 260 гривень на місяць до 300 гривень.

У компанії відзначають, що змушені переглянути ціни через зростання витрат на підтримку і розвиток мережі.

Що раніше входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:

350 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;

необмежений (40 гігабайт, після використання яких швидкість знизиться до 0,8 мегабіт/секунду) мобільний інтернет – з 1 березня буде 50 гігабайт).

З 1 березня з цього пакету Vodafone приберуть стандартні послуги OnlinePASS (її можна буде підключити окремо за 30 гривень на місяць ‒ Послуга передбачає безлімітний трафік на деякі додатки), "обмін хвилин" (обмін 50 хвилин на дзвінки за кордон – на 150 хвилин по Україні) і "багато розмов".

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