Під час спецзавдання загинув Герой України Руслан Попов, який вивозив поранених з "Азовсталі"

Разведчик Руслан Попов / ГУР МОУ, ua.depositphotos.com

Під час проведення на півдні спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України загинув Герой України Руслан Попов.

Його посмертно нагородили орденом "Золота зірка" та присвоїли звання "Героя України". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У ГУР розповіли, що Руслан Попов у 2014 році, коли почалася російська агресія на Донбасі, уже мав пенсію за вислугу років як розвідник спецпризначення. Проте він не зміг стояти осторонь і долучився до захисту рідної держави від країни-агресора РФ.

Коли відбулося повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розвідник був у Маріуполі. Наприкінці березня йому вдалося вийти з оточення, проте він все одно повертався до міста у складі евакуаційних рейсів, допомагаючи вивозити поранених з "Азовсталі".

"У розмові зі своїми побратимами він говорив: "Ми зібралися за одним принципом: "Батьківщина. Захищати. Треба". Таким він і був — вірним побратимом, відважним до останнього подиху", – зазначають в ГУР Міноборони.

Офіцер мав низку нагород: "За мужність при виконанні спецзавдань", "За воїнську доблесть", "За відданість воєнній розвідці", "Захиснику Вітчизни", "За участь в антитерористичній операції", медаль ООН, а також кілька пам’ятних відзнак.

Розвідник Руслан Попов/ ГУР МОУ

"Посмертно отримав ще дві нагороди: звання "Героя України" указом №505 президента України та орден "Золота зірка". Воєнна розвідка України висловлює свої співчуття родині Героя України, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта", – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, поблизу окупованого Мелітополя в Запорізькій області російські загарбники після влучного удару ЗСУ по місцевому аеродрому, який стався 31 липня, перебралися в ліси і ховаються. Загарбники втекли із захопленої військової частини, сховалися у лісі, поставили шлагбаум і виставили охорону.

Раніше повідомлялося, що бійці української морської піхоти завдали потужний удар по скупченню російських окупантів, які зібралися в напіврозваленій будівлі.

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