В Україні впали ціни на бензин і дизпаливо

Ціни на паливо / УНІАН

Міністерство економіки України знизило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо. Таким чином, ціни на АЗС найближчим часом теж знизяться.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 10 копійок з 25,88 до 25,78 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 14 копійок з 23,27 гривень до 23,13 гривень за літр, повідомляє сайт Мінекономіки.

З урахуванням максимальних націнок роздрібна вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,78 гривень за літр, дизельного палива - 30,13 гривень за літр

Зазначимо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП.

Зокрема, на час карантину максимальні торговельні надбавки до середньої ціни дизельного палива становлять не більше 7 гривень за літр, до середньої ціни бензину - не більше 5 гривень за літр.

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