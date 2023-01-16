В Україні енергетичні об'єкти захистять від ударів РФ: експерт розкрив деталі

В Україні в новому форматі будуватимуть трансформаторні підстанції, підкреслив Олександр Харченко.

В Україні відновлюють об'єкти електроенергетики / УНІАН

В Україні розпочався процес відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів російських окупантів.

"Вже є розуміння того, що потрібно робити з обладнанням і всі спроби спрямовані на те, щоб до наступного сезону відновити систему значною мірою", - заявив в інтерв'ю Главреду директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, на сьогодні робота над цим вже йде в багатьох аспектах. В тому числі, забезпечення більшої захищеності трансформаторних підстанцій.

"Треба відновлювати і генерацію, і високовольтну мережу, і відразу в новому форматі будувати трансформаторні підстанції, щоб вони були менш вразливими. Там величезний комплекс заходів - і паливо накопичувати, і думати про те, де брати газ, скільки вугілля буде потрібно тощо. Але ця робота вже розпочата", - додав Харченко.

Нагадаємо, раніше Харченко розповів про те, коли можна чекати поліпшення ситуації в енергетичній сфері України у контексті перебоїв з харчуванням, викликаних ракетними ударами РФ.

"Перш за все, влітку довший день, тому менше споживання. Тому, я думаю, Квітень буде тією точкою, коли до нас почне приїжджати найважливіше обладнання, яке нам необхідно", - пояснив він.

Експерт зазначив, що серед обладнання, яке очікує Україна - складні пристрої, автотрансформатори та обладнання до них, які "почнуть з'являтися в пристойній кількості".

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