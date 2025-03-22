У Третій штурмовій прокоментували ідею зниження мобілізаційного віку до 55 років

За молодим поколінням майбутнє української армії, вважає Максим Жорін.

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Жорін зробив заяву про зменшення граничного призовного віку / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот із відео

Ключові тези Жоріна:

Зменшення граничного призовного віку - ідея непогана

Армія загалом має бути молодшою

В Україні неодноразово порушували питання щодо зниження призовного віку з 60 до 55 років. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Максим Жорін написав у своєму Telegram, що зменшення граничного призовного віку - ідея непогана.

При цьому він додав, що варто було б тільки залишити можливість добровільно укладати контракти після 55 років.

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"Якщо це фахівець - і не обов’язково військовий фахівець, головне, потрібний зараз в армії - якщо відчуває силу та здоров’я виконувати задачі, то чому ні. Знаю багато людей у війську на різних посадах такого віку, які дуже ефективні", - написав Жорін.

Заступник командира вважає, що армія має бути "молодою".

"І ми можемо про це говорити на досвіді Третьої штурмової, що є однією з наймолодших по особовому складу. До нас молодь приходить добровільно, що значно підвищує мотиваційний рівень та результативність на полі бою всього підрозділу", - підкреслив полковник.

Жорін додав, що наразі у Третій штурмовій бригаді вже досить багато молодих офіцерів, по 20-25 років, які обіймають керівні посади. За його словами, молодь має більший бойовий досвід, ніж переважна кількість генералів в армії.

Він переконаний, що за молодим поколінням майбутнє українського війська.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше Жорін писав, що мобілізаційний вік в Україні варто знижувати, але для цього необхідно створити відповідні умови. За його словами, щоб зменшити мобілізаційний вік, потрібно чітко визначити терміни служби за контрактом для молоді.

Водночас командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний Мося вважає, що замість того, щоб знижувати мобілізаційний вік, варто було б зосередити зусилля на ефективній підготовці бійців, їхній грамотній мотивації, а також комплексних реформах у мобілізаційній системі.

Нещодавно Главред писав, що Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню по всій території. Секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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