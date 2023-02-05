В Росії працює секретний український батальйон - The Guardian

Бійці "Братства" технічно незалежні від армії України, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами.

Спецназ, Крим / УНІАН і скріншот з відео

На окупованих територіях України та Росії діє Добровольча група українського спецназу - секретний батальйон "Братство", який веде боротьбу з РФ.

Робота спецназівців варіюється від викрадення кремлівських чиновників до знищення ключової військової інфраструктури і збиття ворожих літаків в рф. Бійці "Братства" технічно незалежні від армії України, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами, розповіло видання The Guardian

Їхня місія, як кажуть самі члени батальйону: "показати, що українці можуть зайти на територію рф".

Один з добровольців групи розповів про одну з останніх своїх операцій, яку назвав простою:

"Нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки і залишити її в певному місці. Я не знаю, для чого і кому призначалася ця вибухівка. Але точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям", — зазначив боєць.

Як пише The Guardian, "Братство" також провело операцію в районі Бєлгорода, де місяць тому вибухнуло кілька складів з боєприпасами.

"Після того, як росіяни дізнаються, що на їх території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів... це нервує російське командування", — кажуть у "братстві".

Учасники групи також розповіли, що отримали завдання "захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ", російських спецслужб.

"Він працював недалеко від кордону з Україною, але на території Росії. У нас був маршрут автомобіля цього російського офіцера, і ми вирішили влаштувати засідку", – розповів Владислав.

Однак машина російського офіцера так і не прибула, тому місію довелося відкласти. Їм потрібно було вийти із засідки, але вони зіткнулися з проблемою прорватися в Україну, повз спостерігають російських військ, зібраних на кордоні.

"Ми зустріли російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим", - розповів учасник групи.

У "Братстві" також зазначили, що їхні операції "фактично вдвічі безпечніші за ті, які проводять українські Збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося".

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ в результаті вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів. Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленнях росЗМІ. У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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