glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Росії працює секретний український батальйон - The Guardian

5 лютого 2023, 10:14
Бійці "Братства" технічно незалежні від армії України, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами.
Спецназ, Крим
Спецназ, Крим / УНІАН і скріншот з відео

На окупованих територіях України та Росії діє Добровольча група українського спецназу - секретний батальйон "Братство", який веде боротьбу з РФ.

Робота спецназівців варіюється від викрадення кремлівських чиновників до знищення ключової військової інфраструктури і збиття ворожих літаків в рф. Бійці "Братства" технічно незалежні від армії України, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами, розповіло видання The Guardian

Їхня місія, як кажуть самі члени батальйону: "показати, що українці можуть зайти на територію рф".

Один з добровольців групи розповів про одну з останніх своїх операцій, яку назвав простою:

"Нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки і залишити її в певному місці. Я не знаю, для чого і кому призначалася ця вибухівка. Але точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям", — зазначив боєць.

Як пише The Guardian, "Братство" також провело операцію в районі Бєлгорода, де місяць тому вибухнуло кілька складів з боєприпасами.

"Після того, як росіяни дізнаються, що на їх території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів... це нервує російське командування", — кажуть у "братстві".

Учасники групи також розповіли, що отримали завдання "захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ", російських спецслужб.

"Він працював недалеко від кордону з Україною, але на території Росії. У нас був маршрут автомобіля цього російського офіцера, і ми вирішили влаштувати засідку", – розповів Владислав.

Однак машина російського офіцера так і не прибула, тому місію довелося відкласти. Їм потрібно було вийти із засідки, але вони зіткнулися з проблемою прорватися в Україну, повз спостерігають російських військ, зібраних на кордоні.

"Ми зустріли російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим", - розповів учасник групи.

У "Братстві" також зазначили, що їхні операції "фактично вдвічі безпечніші за ті, які проводять українські Збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося".

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ в результаті вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів. Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленнях росЗМІ. У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:56

ЗСУ минулого року не вистачило 100 танків, щоб повністю звільнити Донбас - нардеп

11:35

Резнікова можуть звільнити з Міноборони, його місце займе Буданов - ЗМІ

11:16

Відстрочку отримають не всі: скільки військовозобов'язаних можуть отримати бронь від мобілізаціїВідео

11:14

Це дуже шкідливо: чому не можна ходити в туалет посеред ночі

10:14

В Росії працює секретний український батальйон - The GuardianВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:14

Дві основні дороги до Бахмута під загрозою прямого обстрілу окупантами - розвідка

10:00

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Риб - закінчаться сили, Раку доведеться проявити рішучістьВідео

09:38

Улюбленого співака Путіна наздогнала розплата за підтримку війниВідео

09:36

Звідки росіяни будуть наступатиПогляд

Реклама
09:29

Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: експрем'єр Ізраїлю розповів, про що говорив з диктатором на початку війниВідео

08:44

У Харкові прогримів вибух: окупанти вдарили ракетами по центру містаВідео

08:33

Ганьба "другої армії світу": Резніков показав, чим окупанти захищалися від HIMARS

08:12

Шольц заявив про "консенсус" з Україною: західна зброя не буде використана для ударів по РФВідео

07:39

У Росії недостатньо сил для наступу на Запоріжжя - ISW

06:22

Повноправне членство України в ЄС: які перспективиПогляд

05:10

"Наступ вже триває": експерт розповів, де просувається ворогВідео

04:30

Чи потрібно заряджати до 100%: 6 простих секретів, як не угрохати батарею смартфона

03:00

"Будуть тікати на кришках від унітазів": Карась розповів, чому РФ боїться наступ ЗСУ на МелітопольВідео

02:05

"80-90% втрат ворога": військовий експерт пояснив, яка зброя потрібна ЗСУ насампередВідео

01:35

Як випрати шкарпетки в пляшці: оригінальний лайфхак, щоб навіть не намочити руки

Реклама
04 лютого, субота
23:43

"Винищувач Leopard": Жданов розповів про нову російську "супер-зброю", яка з'явилася на фронтіВідео

23:10

"Продовжують балансувати": Кулеба назвав країну, з якою Україна має напружені відносиниВідео

22:36

Німеччина пішла в активний дипломатичний наступ: вимагає негайно поставити танки ЗСУ - SpiegelВідео

21:59

Перший вилетів: Канада відправила в Україну танк Leopard 2Відео

21:09

"Це законні військові цілі": в Україні не виключають ймовірність потужного удару по МосквіВідео

21:00

"РФ вже йде у наступ на Донеччині": військовий експерт розповів, яка тактика у загарбниківВідео

20:18

"Тиснуть кількістю": військовий розповів про наступ окупантів на ДонбасіВідео

19:59

Як зрозуміти, що стосунки вже не врятувати: ознаки близького кінцяВідео

19:22

Здати Росії шматок території: як провалився "план Бернса"Погляд

19:20

Гороскоп на тиждень 6-12 лютого 2023: Скорпіонам - прийняття рішень, Козерогам - розрив відносинВідео

19:12

Окупанти почали вербувати жінок-ув'язнених на війну з Україною - ГенштабВідео

19:07

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 лютого: Ракам - океан можливостей, Тельцям - неминучі конфліктиВідео

19:05

Кинули всі сили: окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Бахмуті - МалярВідео

18:50

"Дуже складна ситуація, але хлопці тримаються": лейтенант Нацгвардії розповів про пекло у БахмутіВідео

18:28

"Якщо батьківщина накаже, візьму автомат": Газманов остаточно злетів з котушокВідео

18:21

Колишня дружина Путіна терміново продає вілли та особняки в Європі - PoliticoВідео

18:20

Стане незамінною на кухні: 6 способів, що робити з водою після варіння макаронів

18:04

Дочка Мадонни зганьбилася: її не пустили на модний показВідео

18:01

Вдарить лютий мороз та піде сніг: синоптики назвали регіони, де температура опуститься до -17Відео

17:53

ЗСУ майстерно ліквідували церковного півчого, який добровільно пішов убивати українцівВідео

Реклама
17:26

Тарабарова жорстко розкритикувала запроданку ТодоренкоВідео

17:20

Боєць ЗСУ відверто відповів, чи погіршить ситуацію на фронті нова хвиля мобілізації в РФВідео

17:05

"Ігноруйте Медведєва" : у Зеленського жорстко відповіли на істерику путінського "підданого"Відео

16:19

"Швидше за все, помре": пропагандист Мангушев, який махав черепом нібито захисника Маріуполя, отримав кулю

16:00

"Мета Путіна – щось відгризти і вимагати перемовин": є спосіб приструнити РФ років на 100 – боєць ЗСУВідео

15:56

Навіщо досвідчені господині додають дрібку соди в квасолю: чудесний трюк, який всіх здивуєВідео

15:15

Лісабон відремонтує і поставить Україні танки Leopard 2Відео

15:10

Сіє паніку і відволікає: РФ піде в наступ лише на одній ділянці фронту - військовослужбовецьВідео

14:56

РФ готує новий ракетний удар: лютий для окупантів "специфічний місяць" – ЗСУВідео

14:28

Загострення очікується в лютому і березні: боєць ЗСУ назвав два сценарії наступу РосіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти