В Одесі підлітки розгромили шикарний будинок заради лайків

В Одесі Підлітки розгромили будинок заради лайків / скрін

В Одесі підлітки орендували приватний будинок і, заради лайків у Соцмережі, влаштували в ньому погром, знімаючи процес на відео, повідомляє Telegram-канал Новини Одеси.

Інцидент стався в селищі Прилиманському. Там підлітки орендували приватний житловий будинок і цілеспрямовано розгромили його. У якийсь момент вони ледь не завалили шафу.

Все це підлітки знімали на відео і публікували в Мережі.

"Вони зняли будинок для святкування дня народження. Близько 8 вечора нам подзвонили сусіди і сказали, що з вікон летять картини, техніка і посуд", - розповіла господиня приміщення.

У соцмережах пишуть, що власники будинку тепер шукають підлітків і вимагатимуть компенсацію.

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"У процесі "розваг" зламали більярдний стіл, диван, всі ліжка, шафа, розбили абсолютно весь посуд, розбили вікно, порвали штори", - повідомили в Мережі.

Повідомляється, що підлітки зламали карнизи, обірвали всі декорації, вазони і статуетки.

Раніше в Одесі літня городянка впала в лють і вирішила самостійно боротися зі стихійною торгівлею в історичній частині міста – в легендарній Молдаванці. Для цього вона власними руками розгромила лоток з овочами.

Відео розправи з торговцями опублікували в Telegram-каналі "Ху***Я Одеса". Повідомляється, що інцидент стався сьогодні, 31 Серпня.