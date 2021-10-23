У МОЗ розповіли, чим небезпечні "солі" та як розпізнати наркомана

"Солі" швидко викликають звикання

Вживання наркотиків, "солей", дуже швидко призводить до залежності, в результаті якої розвиваються галюцинації, манія переслідування, параноїдальні стани, пише Центр громадського здоров'я (ЦОЗ) у Facebook.

ЦОЗ вказує, що такі наркотики все більше поширені через їхню доступність, простоту приготування розчину і низьку ціну. При цьому більшість,хто вживають "солі" - це молоді люди, які не замислюються і не усвідомлюють ризик від наркотиків.

"Залежність від солей формується блискавично, характерні "марафони" — постійне вживання протягом 3-7 днів, під час яких людина не їсть, не спить, не п'є рідину. При цьому люди переживають галюцинації, манію переслідування, параноїдальні стани. Зупиняє багатоденне вживання тільки повна знемога, яка завершується вживанням опіатів, щоб поспати, або просто "відключкою", - підкреслює ЦОЗ.

Небезпека вживання таких наркотиків полягає в тому, що речовину вводять дуже часто, а подбати про чистоту шприців часто немає часу. Також "солі" підсилюють сексуальний потяг, але його реалізація відбувається без контрацепції, з партнерами по вживанню наркотиків. Це може призвести до зараження СНІДом, попереджають медики.

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Також в ЦОЗ вказали, що "солі" вже вживають молоді люди 95-го, 96-го і навіть 97-го року народження, при цьому їх видає неадекватна поведінка: "За їхніми розповідями, коли вони вживають солі, вони супермени, їм подобається це відчуття. Спершу вони герої, вони супермени, все можуть... а потім начитається страх, манія переслідування. Один хлопець тиждень просидів у шафі, боявся, що за ним женуться".

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