Усе в диму, немає світла і води: у Криму горять одразу 4 підстанції

Унаслідок пожежі на електростанціях без світла і води залишилася вся Керч і передмістя.

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У Криму горять підстанції / Колаж: Главред, фото: Mash

Окупований Крим у вогні. Жорсткі пожежі зафіксовані відразу на чотирьох електропідстанціях. Про це повідомляють росЗМІ.

Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат і сіл Осовини і Бондаренкове. Завдяки цьому вся Керч і передмістя знеструмлені. Також у місті немає води.

Однією з причин пожеж росіяни називають "диверсію".

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За даними Telegram-каналу Кримський вітер, у росіян горить підстанція на 110 кіловольт.

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Україна звільнить Кримський півострів і знищить Керченський міст, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Київ збирається докласти максимальних зусиль для того, щоб повернути всі захоплені росіянами території.

Наступу на Крим у 2024-му не буде, проте є шанс заблокувати півострів, припускає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Українській армії потрібно максимально виснажити противника, щоб згодом з'явилися можливості для проведення наступальних дій.

Контрнаступ армії України можливий не раніше 2025 року, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Він вважає, що за оптимальних умов операція буде на півдні. Одним із перспективних напрямків є Крим.

Удари по аеродромах у Криму / Інфографіка: Главред

Аеродром Саки в Криму Саки - військовий аеродром першого класу в Криму, на якому розташований навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації. До 1991 року його використовували ВПС СРСР, з 1991 року до 2014 року він служив базою для 10-ї бригади морської авіації України. Після анексії Криму Росією аеродром використовує Міноборони РФ (Військово-морський флот ЗС РФ). З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М і Су-30СМ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований у с. Новофедорівка (раніше іменувався Саки-4) і приймає всі типи ПС без обмежень.

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