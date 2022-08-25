У Києві перейменували 95 вулиць, проспектів та площ: які з'явились назви

У Києві перейменували 95 вулиць, провулків та площ / УНІАН

У Києві перейменували 95 вулиць, провулків та площ, які мали назви пов'язані з РФ та СРСР. Процес дерусифікації ще триватиме. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", - написав Кличко.

Київрада перейменувала:

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вул. Генерала Жмаченка на вул. Князя Романа Мстиславича,

вул. Маршала Малиновського на вул. Героїв полку "Азов",

площу Тульську на площу Героїв УПА,

вул. Бударіна на вул. Українського відродження,

вул. Карла Маркса на вул. Гуцульську,

вул. Пітерську на вул. Лондонську,

вул. Мічуріна (в Солом'янському районі) на вул. Морських піхотинців,

вул. Ростовську на вул. Луцьку.

Нагадаємо, на Закарпатті в місті Хуст вулицю російського письменника Льва Толстого перейменували - відтепер вона носить ім'я британського прем'єра Бориса Джонсона, якого дуже полюбили українці за його підтримку нашої країни у війні проти Росії. Всього було перейменовано понад 20 вулиць.

Раніше повідомлялося, що у Києві планують прибрати бронзову скульптуру двох робітників, які у 1982 році встановили під Аркою "Дружби народів". Ця скульптура була символом "возз'єднання України з Росією". Саму ж арку перейменують.

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