У Києві перейменували 95 вулиць, проспектів та площ: які з'явились назви

У Києві продовжується процес дорусифікації.
У Києві перейменували 95 вулиць, провулків та площ, які мали назви пов'язані з РФ та СРСР. Процес дерусифікації ще триватиме. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", - написав Кличко.
Київрада перейменувала:
- вул. Генерала Жмаченка на вул. Князя Романа Мстиславича,
- вул. Маршала Малиновського на вул. Героїв полку "Азов",
- площу Тульську на площу Героїв УПА,
- вул. Бударіна на вул. Українського відродження,
- вул. Карла Маркса на вул. Гуцульську,
- вул. Пітерську на вул. Лондонську,
- вул. Мічуріна (в Солом'янському районі) на вул. Морських піхотинців,
- вул. Ростовську на вул. Луцьку.
Нагадаємо, на Закарпатті в місті Хуст вулицю російського письменника Льва Толстого перейменували - відтепер вона носить ім'я британського прем'єра Бориса Джонсона, якого дуже полюбили українці за його підтримку нашої країни у війні проти Росії. Всього було перейменовано понад 20 вулиць.
Раніше повідомлялося, що у Києві планують прибрати бронзову скульптуру двох робітників, які у 1982 році встановили під Аркою "Дружби народів". Ця скульптура була символом "возз'єднання України з Росією". Саму ж арку перейменують.
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