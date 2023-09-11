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До Києва несподівано приїхала глава МЗС Німеччини: названо ключові питання переговорів

Анна Ярославська
11 вересня 2023, 09:59 оновлено 11 вересня, 10:01
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Це вже четвертий візит Анналени Бербок до української столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Анналена Бербок
Анналена Бербок 11 вересня приїхала до Києва / Фото УНІАН

Вранці 11 вересня до Києва прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це вже її четвертий візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє видання Tagesschau, візит Бербок спочатку тримався в секреті з міркувань безпеки. На пероні її зустрів посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Після прибуття глава МЗС Німеччини пообіцяла підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами.

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"Україна з величезною мужністю та рішучістю захищає свободу всіх нас. Так само як Україна стоїть за нас, вона може покластися на нас", – заявила вона.

Водночас політик наголосила, що Україна має зосередити зусилля на подальших реформах.

Особливу увагу Бербок звернула на необхідність боротьби з корупцією в Україні. При цьому глава дипломатичного відомства заявила, що Україна може покластися на Німеччину в питанні підтримки на шляху до ЄС.

"Україна захищає свободу всіх нас. Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас. Німеччина надасть Україні рішучу підтримку на шляху до Європейського Союзу", - заявила Бербок.

За словами Бербок, показники України в області судової реформи і законодавства про ЗМІ вже заслуговують на повагу. Однак вона додала, що в реалізації антиолігархічного закону і боротьбі з корупцією належить ще багато чого зробити.

Як повідомляв Главред, 6 вересня до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

1 липня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва. У столиці України він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.

28 червня з неоголошеним візитом до столиці України приїхав президент Литви Гітанас Науседа. Він взяв участь у заходах з нагоди 27-річчя ухвалення Конституції України.

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