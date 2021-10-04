У Дніпрі чоловік відмовився лягати в лікарню з коронавірусом: через 2 дні він помер у "швидкій"

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У Дніпрі під час транспортування до медзакладу помер хворий коронавірусом чоловік. За два дні до цього він відмовився від госпіталізації.

82-річний дідусь відмовився лягати в лікарню, що коштувало йому життя. У пенсіонера виявили коронавірус. Він кілька днів лікувався вдома, потім сімейний лікар порадив старому госпіталізацію, від якої він відмовився, пише "Наше місто".

Читайте также"90% українців помре через забиті реанімації": інфекціоніст розповів, чому не можна знімати маски"Чоловік захворів ще 9 вересня. Лікувався під наглядом сімейного лікаря. Експрес-тест на коронавірус від 20 вересня позитивний. 28 вересня йому дали направлення на госпіталізацію, але дідусь від неї відмовився. 30 вересня йому стало гірше, викликав швидку, але помер прямо в ній, не доїжджаючи до 9-ї міськлікарні ", — розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Варто зазначити, що станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. За минулі 24 години було госпіталізовано 2 092 людини; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Львові від коронавірусу померла 28-річна породілля - медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності.

Як розповіли у місцевому перинатальному центрі, дівчина поступила в лікарню вже у важкому стані. Також вона мала надлишкову вагу і не вакцинувалася від коронавірусу.