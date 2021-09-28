Тигр напав на дитину, коли мати піднесла сина до огорожі / Фото t.me/urd_news

В анексованому Криму тигр відкусив палець однорічній дитині. Інцидент стався в парку Тайган, який заробляє на сафарі, показуючи відвідувачам своїх вихованців.

22-річна мати вирішила піднести дитину до огорожі, щоби показати тигра ближче. Вона вийшла за межі безпечної зони, і малюк опинився прямо перед хижаком, повідомляє Telegram-канал Бурхливий світ.

Тигр накинувся на дитину, схопив хлопчика за руку і відкусив пальчик. За словами матері, вона одразу ж стала шукати медпункт в парку, але не знайшла навіть медсестру.

Фото t.me/urd_news

"Я шукала співробітників парку, щоби попросити по допомогу, але поруч нікого не було. Я підійшла до кіоску, де продавали корм для тварин, там жінка показала мені, де знаходиться медпункт. Коли я принесла дитину туди, медсестри на місці не було. Її так і не змогли знайти, якісь співробітники допомогли замотати бинтом руку Паші та викликали швидку. По суті, це вся допомога", - обурювалася жінка.

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Швидка, яка прибула на місце, госпіталізувала малюка з мамою в дитячу клінічну лікарню Сімферополя. Там хлопчикові провели операцію, зашили рану.

Довідка. Кримський сафарі-парк Тайган - один з найбільших в Європі розплідників левів та інших видів великих хижих кішок. Там проживає близько 60 левів, 40 тигрів і багато інших тварин.

Як повідомляв Главред, 5 лютого в Чернігівській області тигр завдав смертельних поранень працівнику зоопарку. Трагедія сталася в місті Мена.

Працівник зоопарку збирався погодувати тварину. У цей момент тигр раптово на нього напав. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події до приїзду медиків.