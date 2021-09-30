В анексованому Криму масово гинуть птахи: у чому причина

У Криму загинуло багато птахів

В анексованому Криму на озері Сиваш біля Арабатської стрілки зафіксували масову загибель перелітних птахів, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на голову "Держкомітету ветеринарії" Криму Валерія Іванова.

Відзначається, що про загибель птиці стало відомо на початку тижня.

"Вживаються спільні заходи комітету з ветеринарії і Россільгоспнагляду, щоб припинити цей процес, щоб захворювання птиці не поширювалося і не передавалося домашньої птиці Ленінського району", – заявив журналістам Іванов.

Причину загибелі птахів він не уточнив.

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Вчені нарахували до семи тисяч загиблих особин чорношийної поганки, до 300 мертвих качок-пеганок і від 250 до 300 морських голубків. Також серед мертвих пернатих є чайки-реготуньї і чомги.

Розглядається кілька основних версій ситуації:

отруєння хімічними речовинами

поразка птахів інфекцією.

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