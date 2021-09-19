Пішов із життя колишній мер Рівного

Помер колишній мер Рівного

Сьогодні, 19 вересня, у віці 71 років помер колишній мер Рівного (1990-1993) Іван Федів, повідомила екс-заступниця мера міста, депутат міськради Галина Кульчинська.

Інформацію про смерть Федіва у коментарі Суспільному також підтвердила головний лікар Сколівської центральної лікарні Львівської області Оксана Яремко.

Причиною смерті Іван Федіва стала гостра серцева недостатність, пише місцеве видання Радіо трек. Видання зазначає, що в останні роки ексмер боровся із онкозахворюванням.

Зі сторінки Івана Федіва в Facebook відомо, що 18 вересня його госпіталізували до лікарні у Львівській області, а в його замітці від 16 вересня йдеться, що його прооперували в Києві.

Що відомо про Івана Федіва

Іван Федів керував Рівним із 22 травня 1990 по 2 вересня 1993 року. Він став першим очільником міста після відновлення Україною незалежності.

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До цього Федів очолював міську раду міста. Саме під його керівництвом міськрада Рівного схвалила рішення про не підтримку реакціонерів з московського ГКЧП. Це було перше таке рішення міської ради в Україні. Вже після Рівного подібні рішення та звернення почали схвалювати інші міста.

У 1993 Федів добровільно залишив посаду, а потім працював заступником міського голови Львова.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок, 14 вересня, стало відомо про смерть дворазового радянського олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдих, який помер у віці 66 років.