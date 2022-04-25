Знищити все, що пов'язано з Москвою: Данілов анонсував тотальну дерусифікацію

Дерусифікація повинна відбутися в усіх напрямках, впевнений секретар РНБО.
Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що дерусифікація має відбутися у всіх напрямках нашого життя, але те, що стосується церкви, повинні вирішувати миряни.
"Я вважаю, що це будуть робити миряни (припиняти діяльність російської церкви в Україні – ред.) і вони обов'язково зроблять", - сказав він у ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону.
Секретар РНБО впевнений в тому, що "все, що пов'язано з Москвою,... має бути знищено на території України".
"Мені дивно, що навіть в такі дні (в дні святкування Великодня – ред.) деякі народні депутати вбираються в попівські ряси московського патріархату і при цьому вони заявляють, що вони є прихильниками незалежної країни. Я хочу нагадати,... що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація повинна відбутися в усіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але те, що стосується церкви, це повинні миряни вирішувати, і я більш ніж упевнений, що 99% парафіян тієї чи іншої церкви обов'язково вирішать так, як буде потрібно в інтересах нашої держави", - зазначив він.
Він зазначив, що після всіх смертей, вбивств та інших злочинів, які вчинили окупанти в Україні, вплив Росії, розпочатий Харківськими угодами, має бути припинений.
"Тому що цей рашизм, який почав з 2010 року накочуватися на нашу Україну, він повинен припинити існування... Саме в 2010 році нашу Україну спіткала ця перша біда, коли економічний рашизм почав панувати на території нашої країни. Це були так звані Харківські угоди", - зазначив Данілов.
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Нагадаємо, раніше Данілов заявив про те, що повернення окупованих Криму і Донбасу стало б ідеальним варіантом закінчення війни. Зміни торкнуться і Білорусь.
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