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Україну можуть змусити ухвалити "по-звірячому болючі рішення": названо 4 пункти

Марія Николишин
2 лютого 2025, 22:01
1676
Американці, ймовірно, на переговорах будуть діяти методом батога і пряника.
Україну можуть змусити ухвалити 'по-звірячому болючі рішення': названо 4 пункти
Україну можуть змусити ухвалити болючі рішення / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Головне із заяви ексміністра:

  • Україну можуть змусити ухвалити "болючі" рішення
  • США можуть тиснути, щоб Україна визнала окуповані території
  • РФ відстоюватиме права російської мови в Україні

Україна, ймовірно, буде змушена ухвалити "по-звірячому болючі" рішення під час переговорів. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю Radio NV.

"Це абсолютно очевидно, рішення будуть складні і по-звірячому болючі для наших емоцій, не тільки в сенсі політики, оскільки політика за визначенням цинічна, але для нас з вами, для українців. Я не претендую на те, що надам вам через кому виключний список цих рішень", – сказав він.

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Зокрема, Клімкін розмірковує, що Україна не погодиться юридично визнати окуповані території російськими, але припускає, що американці будуть тиснути, щоб ми визнали це квазіполітично.

"Наприклад, щоб сказали, що ми не чіпаємо окуповані території і вони залишаються в тому статусі", – зазначає ексміністр.

За його словами, можливо, американці скажуть рухатися до варіанту, який був за часів СРСР для країн Балтії (більшість держав, в тому числі і США відмовились визнати радянську окупацію країн Балтії, але не чинили ніяких дій проти СРСР, мовчки погодившись на існуючий стан речей – ред.).

"Третій момент – американці точно будуть діяти методом батога і пряника. І будуть казати Путіну: "якщо все буде погано – то закрутимо гайки, а якщо не дуже погано – щось відпустимо". І частина санкцій буде скасована. Так само зроблять і європейці вслід за американцями", – каже Клімкін.

Він також додав, що четвертий момент пов'язаний із визначенням нашої не територіальної суверенності, а суверенності в сенсі наших рішень – як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних.

"У питанні зовнішньої політики йдеться про вступ України до НАТО і співпрацю з Альянсом на нашій території. А з точки зору внутрішньої політики – російський режим буде намагатися роздовбати Україну будь-яким шляхом, розпорошити, запровадити якісь варіанти змін конституційного ладу. І йдеться не про вибори, а про федералізацію", – наголошує Клімкін.

Крім того, він припускає, що РФ відстоюватиме права російської мови і Московського патріархату в Україні.

Переговори з РФ - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, застосовуючи загрозу санкцій проти російської енергетичної та банківської сфер, а також шляхом продовження військової підтримки України.

Також Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Водночас, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо України.

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Хто такий Павло Клімкін?

Павло Анатолійович Клімкін - український державний діяч і дипломат російського походження, Надзвичайний і Повноважний Посол, з 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року - Міністр закордонних справ України в першому та другому урядах Арсенія Яценюка й в уряді Володимира Гройсмана, пише Вікіпедія.

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