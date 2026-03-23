Україна перейде на літній час у 2026 році: коли, чому і як підготувати організм

Наприкінці березня стрілки годинників по всій країні стрибнуть на годину вперед.

Коли Україна перейде на літній час у 2026 році

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні відбувається перехід на літній час у 2026 році

Чому в Україні хочуть скасувати переведення годинників

Як підготуватися до переведення годинників

Навесні українці традиційно переходять на літній час. У 2026 році стрілки годинників доведеться перевести на одну годину вперед наприкінці березня.

Перехід на літній час впливає не лише на режим сну й самопочуття українців, а й на роботу державної інфраструктури. Главред дізнався, коли саме переводять годинники та як підготувати організм до нового ритму.

Коли переводять годинники у 2026 році

Україна взимку, з листопада по березень, живе за часовим поясом GMT+2. У період із квітня по жовтень діє літній час - стрілки годинника переводять на одну годину вперед і країна переходить на GMT+3.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №509, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. У 2026 році це станеться в ніч із 28 на 29 березня о 03:00.

Стрілки потрібно перевести на одну годину вперед. Фактично це означає, що після 02:59 одразу настане 04:00. Через це українці спатимуть на годину менше, однак вечори стануть світлішими.

Як працюватиме транспорт та зв'язок

Вся державна інфраструктура підлаштовується під зміни автоматично. За київським часом працюють залізниця, авіація та міжміські автобуси. На єдиний час також орієнтуються телеграфний зв’язок і міжміська телефонія.

Водночас морські судна використовують київський час під час перебування в портах або на рейдах, а у відкритому морі переходять на міжнародну систему часових поясів.

Чи потрібно переводити годинники вручну

Більшість сучасних гаджетів оновлять час самостійно. Для цього в налаштуваннях має бути ввімкнено автоматичне оновлення часу. Якщо ця функція вимкнена, час потрібно перевести вручну.

Смарт-годинники і фітнес-браслети змінюють час автоматично за даними з телефону або GPS. Ручне переведення не потрібне, якщо включено синхронізацію часу.

Вручну доведеться налаштовувати лише механічні годинники та стару побутову техніку. Для механічних і кварцових годинників краще рухати стрілки по годинниковій дузі, щоб уникнути поломки.

Коли в Україні почали переводити годинники

В Україні зимовий і літній час офіційно запровадили у 1981 році, за часів СРСР, з метою економії електроенергії. Згодом переведення годинників двічі на рік регламентувалося постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йшлося в документі.

Метою таких змін було раніше починати день, довше працювати при денному світлі та зменшити використання штучного освітлення. Також вважалося, що перехід на літній час економить електроенергію.

Чи скасували переведення годинників в Україні

Як писав Главред, у липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201 про скасування сезонних змін часу. Документ мав зафіксувати в Україні постійний "зимовий" час (GMT+2).

Однак станом на березень 2026 року ситуація залишається незмінною:

Законопроєкт був переданий на підпис президенту ще у серпні 2024 року. Підпису Володимира Зеленського під документом досі немає. Без підпису глави держави закон не набув чинності.

Відтак, Україна продовжує жити за старими правилами, переходячи на літній час навесні та на зимовий восени.

Чому в Україні хочуть скасувати переведення годинників

У сучасному світі економія електроенергії від цієї практики вважається незначною, тоді як негативні наслідки - відчутніші. Зокрема, зміна часу впливає на біоритми людини, що може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань і дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, Україна має значну протяжність із заходу на схід і фактично не вкладається в один часовий пояс. Наприклад, у липні на Закарпатті за літнього часу може світати лише близько 9 ранку. Натомість у Луганській області світанок настає вже близько 4 ранку, коли більшість людей ще спить, через що світловий день використовується неефективно.

Хто й навіщо придумав змінювати час

Переведення годинників на зимовий і літній час впровадили з метою економії енергії та ефективнішого використання денного світла. Вперше ідею запропонував у 1784 році Бенджамін Франклін, прагнучи зекономити свічки у холодну пору року. У 1907 році британський архітектор Вільям Віллет у брошурі "Марна витрата денного світла" повторно порушив тему переведення стрілок.

Вперше в практику літній час запровадили у Великій Британії у 1908 році на маєтках короля Едварда VII. Першими країнами з офіційним переходом на літній час стали Німеччина та Австро-Угорщина під час Першої світової війни (30 квітня 1916 року - вперед, 1 жовтня 1916 року - назад).

У США 19 березня 1918 року Конгрес запровадив часові пояси й літній час для економії палива, а в 1966 році ухвалив "Закон про єдиний час" (Uniform Time Act), який регулював переведення годинників і в мирний період.

Сьогодні літній час діє приблизно у 72 країнах світу, серед яких більшість держав ЄС, США, Канада, Австралія, Мексика та Ізраїль. У багатьох країнах третього світу його не запроваджували або скасували.

Як впливає на здоров'я переведення годинників

Психіатр-нарколог Євген Скрипник розповів у коментарі РБК-Україна, що переведення годинників може впливати на самопочуття людей. Лікар зазначає, що такі зміни здатні викликати перепади тиску, головний біль, сонливість або безсоння, а також спричиняти загострення хронічних хвороб і тривожних розладів.

Адаптація до нового часу, за його словами може тривати до двох тижнів. Особливо чутливими до змін у режимі дня є люди з гіпертонією, депресією чи тривожними розладами. Крім того, через постійний стрес, пов’язаний із війною, українці стають більш вразливими до таких коливань.

Як підготуватися до переведення годинників

Скрипник радить більше гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися стабільного режиму сну й менше користуватися гаджетами перед сном. На його думку, щодня варто проходити близько 10 тисяч кроків.

До початку повномасштабної війни фахівці радили заздалегідь готуватися до переведення годинників, поступово змінюючи режим сну. Проте зараз для багатьох українців цей підхід неактуальний через безпекову ситуацію, обстріли та нічні тривоги.

За словами Скрипника, якщо не фокусуватися на зміні часу, більше проводити час на вулиці, то адаптація пройде значно легше.

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

