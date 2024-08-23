Загроза для двох обласних центрів України: в The Economist дізналися нові цілі РФ

РФ перемістила війська з інших ділянок фронту і посилила тиск біля Покровська, пише The Economist.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів / Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Країна-агресор РФ прагне захопити Покровськ у Донецькій області для створення плацдарму з метою можливого наступу на Дніпро і Запоріжжя.

Окупанти не послабили свій наступ на Покровськ, незважаючи на операцію ЗСУ на Курщині, ворог уже перебуває приблизно за 10 кілометрів від міста, йдеться в матеріалі видання The Economist.

Наводяться слова українських командирів, які кажуть, що у Сил оборони недостатньо снарядів. Інші кажуть, що росіяни застосовують невеликі піхотні атаки, планувальні бомби, нові типи радіоелектронної боротьби.

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Як уточнює полковник ЗСУ Павло Федосенко, деякі бійці перебувають на передовій по 30 або 40 днів. За його словами, "люди не зроблені зі сталі", при цьому в українських бійців часто немає повноцінного відпочинку.

Як пишуть автори матеріалу з посиланням на джерела, РФ перемістила війська з інших ділянок фронту і посилила тиск біля Покровська.

У матеріалі йдеться, що контроль над Покровськом і невелике просування до адміністративних кордонів Донецької області може виявитися достатнім для диктатора Володимира Путіна, щоб оголосити про політичну перемогу і почати переговори.

Водночас ситуація може піти за іншим сценарієм. За словами журналістів, багато чого залежатиме від операції в Курській області РФ.

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ просунулася біля п'яти населених пунктів. Армія країни-агресора Росії просувається далі в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році. Український наступ у Курській області має на меті змусити Росію перекинути війська з Донбасу.

Як повідомлялося раніше, представник ОСГВ "Таврія" Дмитро Лиховій говорив, що на південному фронті в Україні інтенсивність бойових зіткнень з окупантами дещо знизилася, на окремих ділянках протягом останніх днів боїв взагалі не було.

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